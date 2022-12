Srbi po (novem) bolečem slovesu: Sami smo krivi, nismo bili na ravni velikih ekip

Na mednarodnem letališču v Dohi se bo v teku današnjega dne razlegal javni poziv: "Prosimo vse potnike za let QR 287 za Beograd, da se pomaknejo proti izhodu številka 28." S tem se bo tudi uradno končala srbska nogometna avantura na mundialu v Katarju. Znova je za Srbijo boleča izkušnja. V skupini G so po porazu na odločilni tekmi za napredovanje v izločilne boje izgubili proti Švici s 3:2 in končali kot zadnji. Ob tem so bili deležni provokacij s strani nekaterih švicarskih nogometašev albanskega porekla, kar je ob že tako bolečem izpadu dalo dodatno sol na že tako žgoče rane.

icon-expand Dragan Stojković reprezentance ni uspel odpeljati v izločilne boje. Navkljub klavrnemu zaključku mundiala pa ne misli odstopiti. FOTO: AP

A navkljub nekaterim provokacijam, na katere so se Srbi vselej odzvali in pri tem tudi prednjačili, so komentarji po porazu s Švico (3:2), vsaj kar se tiče nogometnih strokovnjakov, enotni – v izločilne boje gre boljša reprezentanca.

Švica je v skupinskem delu osvojila drugo mesto za Brazilijo, ki je izgubila proti Kamerunu z 0:1. Obe izbrani vrsti sta zbrali po šest točk, a je imela južnoameriška izbrana vrsta boljšo razliko v golih. Švica se bo v osmini finala pomerila s Portugalsko, Brazilija pa z Južno Korejo.

"Prebliski v obeh polčasih so bili premalo. Le tu in tam smo bili na nivoju, večji del tekme pa na ravni, ki ni zadostna za ta nivo tekmovanja," so prepričani pri Blicu, kjer še posebej pogrešajo disciplinirano in odgovorno igro v obrambi. "Ne gre zgolj za branilce orlov. V obrambi igra vseh enajst mož in ne samo zadnja linija, ki je bila prevečkrat prepuščena sama sebi," nadaljuje Blic in ostro obsoja selektorja Dragana Stojkovića, da je bila njihova izbrana vrsta videti, kot "da se je prvič srečala šele na mundialu v Katarju". "Na koncu smo še komaj da hodili po igrišču, tako smo bili utrujeni. Dali smo vse od sebe, a to je bilo premalo. Lahko le čestitamo Švici za napredovanje. Treba je biti iskren in reči, da je šla v osmino finala boljša reprezentanca," je bil jedrnat in objektiven Filip Kostić. Komentarji po tekmi so šli tudi v smer, da je bilo očitno, da srbska reprezentanca ni bila dovolj dobro fizično pripravljena.

icon-link Statistika tekme Srbija – Švica FOTO: Sofascore.com

"Želja je bila prisotna, tu ni dileme, a to je pač na tem nivoju premalo. Če smo bili v prvem delu konkurenčni in najmanj enakovredni, potem je bilo očitno, da smo v nadaljevanju predvsem fizično močno padli. Vidna je bila slaba kondicija reprezentance skozi celotno prvenstvo," je prepričan Kurir, ki dodaja, da se takšne napake in tako poceni prejeti goli, kot sta bila prvi in tretji, na tem nivoju ne smejo zgoditi. "Obramba je prevečkrat visela na mundialu. A samo branilci niso zadolženi za obrambne naloge. Tako kot napada cela ekipa, se tudi brani cela ekipa. Pri nas je bilo vse preveč naključno in na bazi navdiha," je pisal B92, ki na odgovornost poziva selektorja Dragana Stojkovića.