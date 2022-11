Kamerunci so se vrnili od mrtvih in izenačili: 3:3*

Petkratni svetovni prvaki iz Brazilije so bili v prvem krogu skupinskega dela SP v Katarju premočan tekmec za Srbijo. Selecao je odpor orlov po sijajni predstavi zlomil v drugi polovici tekme, oba gola pa je dosegel 25-letni napadalec Richarlison v 62. in 73. minuti. Če so bile napovedi iz tabora srbskih nogometašev pred prvo tekmo prvenstva (nerealno) optimistične, pa je ob bledi predstavi proti Brazilcem in ofenzivni nemoči tudi selektor Dragan Stojković širil razočaranje in tudi jezo, saj ekipa ni bila dorasla kariokam. V luči gladkega poraza z Brazilijo je tekma drugega kroga proti Kamerunu za Srbijo že "kvalifikacijska" v boju za napredovanje. za orle je bila pred tekmo edina opcija - zmaga in vse tri točke s katerimi bi bili spet v igri za izločilne boje. Kamerun, ki na SP v Katarju nastopa že osmič v zgodovini, je v uvodnem krogu tesno izgubil s Švico, krvnik afriške države pa je bil Breel Embolo, ki korenine vleče prav iz te afriške države. To je bil njihov osmi zaporedni poraz na svetovnih prvenstvih. "Če želimo med 16 na svetu, potem je zmaga proti Kamerunu edini recept za napredovanje. Če bomo tudi tokrat praznih rok, si osmine finala niti ne zaslužimo," je srbskim medijem priznal selektor Dragan Stojković in pred dvobojem s Kamerunom obljubil jekaj kadrovskih sprememb. Na sprememb v udarni enajsterici opozarjajo nekateri afriški mediji, ki govorijo celo o manjšem incidentu, ki se je zgodil v taboru afriških levov. "Vratar ekipe Andre Onana je vsaj začasno umaknjen iz reprezentance. zaradi disciplinskega prekrška ta čuvaj mreže milanskega Interja ne bo branil proti Srbiji. Zakaj pravzaprav gre še ni jasno, a naj bi storil disciplinski prekršek," poročajo mediji s črne celine in poudarjajo, da bo proti orlom v vratih Kameruna Devis Epassy. "Onana naj bi bil celo oddaljen iz reprezentance do konca prvenstva in bo bržkone predčasno odpotoval v domovino."



Srbi so proti Kamerunu nastopili v najboljši možni postavi, v kader se je vrnil poškodovani Filip Kostić. Varovanci selektorja Dragana Stojkovića so pomembni obračun bolje odprli od afriških tekmecev in že v deseti minuti bi se lahko veselili zadetku. Po lepi samostojni akciji je Aleksandar Mitrović zadel okvir vrat. Napadalec otoškega Fulhama je bil nekaj minut kasneje spet v glavni vlogi in podobno blizu golu, a je njegov poskus z desetih metrov zletel mimo gola. Kamerunci so se "prebudili" v 20. minuti, ko so izpeljali prvi resnejšo akcijo pred srbskimi vrati, ki jih je ubranil Vanja Milinković Savić. Srbi so v prve pol ure veliko boljši tekmec, z veliko bolj izrazitimi priložnostmi in bolj izraženo napadalno igro, a prvi zadetek so dosegli Afričani. Po kotu je iz neposredne bližine v polno zadel Jean-Charles Castelletto, ki si profesionalni kruh služi v Franciji, kjer se je tudi rodil, nastopa pa za Nantes. Afriške leve je vodilni gol ohrabril, Srbe pa močno potrl, tako da so po vodstvu Kamerunci ohranili terensko pobudo, Srbi pa so potrebovali kar nekaj minut, da se otresejo šoka. Do konca uvodnih 45 minut beležimo živahno igro z obeh strani. Kamerunci navkljub rezultatski prednosti niso potegnili ročne in se niso orientirali predvsem na obrambo, tako da so imeli še nekaj obetavnih akcij pred srbskimi vrati, na drugi strani pa so orli preveč komplicirali pred tekmečevim golom.



Če varovancem selektorja Stojkovića ni uspelo zadeti iz akcije, pa so s prekinitve. Po predložku v kamerunski kazenski prostor je bil najbolj priseben Strahinja Pavlović (1:1). Še več, v šest minutnem sodniškem podaljšku so srbski nogometaši prišli do popolnega rezultatskega zasuka. Z roba kazenskega prostora je odlično meril nogometaš rimskega Lazia Sergej Milinković-Savić in srbske navijače spravil v delirij. Še v uvodni minuti sodniškega dodatka je kazalo na kamerunsko vodstvo ob polčasu, nato pa veliki preobrat. Tudi nadaljevanje tekme so bolje odprli Srbi, ki so še naprej oblegali kamerunska vrata. Nov nalet je vnovič obrodil sadove. Po izjemni akciji celega napada je žogo v prazno mrežo potisnil napadalec Fulhama Mitrović (3:1). Kazalo je, da se bodo Kamerunci povsem razpadli, potem pa je po samostojni akciji atraktivno zadel Vincent Aboubakar. To pa še ni bilo sve. Dve minuti kasneje je hitro akcijo afriških levov kronal Eric Maxim Choupo-Moting (3:3).

Izid, Katar: SP, moški, predtekmovanje, 2. krog:

skupina G:

Kamerun - Srbija 3:3* (1:2)

Jean-Charles Castelletto 29., Vincent Aboubakar 64., Eric Maxim Choupo-Moting 66.; Pavlović 45., Milinković-Savić 45., Mitrović 53.



Brazilija - Švica