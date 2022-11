Statistika, ki jo morate vedeti pred začetkom SP v Katarju

200 – toliko nepalskih delavcev je v Katarju umrlo med letoma 2009 in 2017 zgolj zaradi izpostavljenosti pretirani vročini. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Cardiology Journal , je ugotovila, da bi lahko vsaj 200 od skupno 571 smrti nepalskih delavcev preprečili "z učinkovitimi ukrepi za zaščito pred toploto" . "Tako veliko število smrti med prej zdravimi mladimi moškimi bi bilo neverjetno pripisovati kateremu drugemu razlogu," so zaključili.

6.500 – toliko tujih delavcev iz Pakistana, Indije, Nepala, Bangladeša in Šrilanke je po navedbah The Guardiana življenje izgubilo samo med letoma 2010, ko je bila Katarju dodeljena organizacija SP, in 2021.

? –Točna številka preminulih delavcev migrantov, ki so pomagali pri organizaciji SP, verjetno ne bo znana nikoli. Organizacija, ki se ukvarja z varovanjem človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) poroča, da "katarskim oblastem ni uspelo raziskati vzrokov za smrt več tisoč delavcev, večino katerih so pripisali že omenjenim naravnim vzrokom". Zakaj? Pod katarsko zakonodajo delodajalec ni dolžan izplačati odškodnine družini preminulega, če slednji umre iz "naravnih vzrokov", torej vzrokov, ki niso neposredni povezani z delom.

100.000 – Amnesty International (AI) poroča, da je bilo v zadnjih 12 letih v Katarju izkoriščenih in trpinčenih vsaj toliko delavcev migrantov. Glavna razloga za to sta ohlapna delovna zakonodaja in nezadosten dostop do pravnega varstva, pojasnjujejo.

440 milijonov dolarjev (423 milijonov evrov, op. a.) – znesek skupne odškodnine, ki bi ga morala Fifa po oceni AI izplačati družinam preminulih in poškodovanih delavcev v Katarju. To je enako skupnemu nagradnemu skladu letošnjega SP. Katarski minister za delo je pozive za izplačilo odškodnin zavrnil in jih označil za rasistične. "Kje so domnevne žrtve? Ali imate imena teh žrtev? Nam lahko pokažete točne številke umrlih?" je bil oster pri odzivu za AFP.

To so zgolj številke. Vsakršno moralno sodbo prepuščamo vam ...