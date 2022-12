Suarez pred Gano: Ne bom se opravičil za igro z roko

Petkova tekma med Gano in Urugvajem bo odločala o tem, kdo bo poleg Portugalske napredoval iz skupine H. 12 let po četrtfinalnem dvoboju teh reprezentanc na SP v Južni Afriki bo (vsaj pred tekmo) znova v ospredju Luis Suarez, ki je takrat z igro z roko na golovi črti preprečil zadetek, ki bi Gance povedel v polfinale.

Pisalo se je leto 2010, svetovno nogometno prvenstvo je bilo prvič organizirano v afriški državi (Južna Afrika). Gana se je v četrtfinalu soočila z Urugvajem in ogromnimi pričakovanji celotnega kontinenta. "Črne zvezde", kot jih kličejo njihovi navijači, so namreč imele priložnost, da postanejo prva afriška država, ki bi se uvrstila v polfinale SP. Pred tekmo se je celo oglasil Nelson Mandela, ki je v pismu predsedniku ganske nogometne zveze zapisal: "Celotna Afrika podpira Gano. Želimo, da napredujete in osvojite svetovno prvenstvo." Tekma se je zanje začela odlično, saj jih je v 45. minuti z odličnim strelom z velike razdalje v vodstvo povedel Sully Ali Muntari. Ganci so si potem pripravili številne lepe priložnosti, ampak premoči v igri niso uspeli nadgraditi z zadetkom. Sledila je kazen, ki jo je v 54. minuti z odlično izvedenim prostim strelom dostavil Diego Forlan. Ganci so še bolj pritisnili, a v rednem delu tekme niso uspeli povesti. Sledili so podaljški in po 119. minutah igre gledalci na polnem stadionu v Johannesburgu niso videli tretjega zadetka.

V zadnji krog na vrhu lestvice skupine H vstopajo Portugalci, ki so si s šestimi točkami praktično že zagotovili prvo mesto. S tremi točkami jim sledijo Ganci, po eno so pa zbrali Urugvajci in Južnokorejci. Tako Gana kot Urugvaj morata torej za zagotovitev napredovanja iz skupine zmagati, čeprav bi Ganci ob zmagi Portugalcev proti Korejcem napredovali tudi z remijem.

V 120. minuti je sledil trenutek, ki ga noben afriški ljubitelj nogometa ne bo nikoli pozabil. Med zmedo v urugvajskem kazenskem prostoru je do strela z glavo prišel Dominic Adiyiah in žoga, ki je že poletela mimo vratarja, je bila na poti do mreže, Gana pa na poti do polfinala svetovnega prvenstva. A pred njo se je na golovi črti pojavila roka Luisa Suareza, ki jo je preusmerila stran od gola. Sledili so protesti Gancev, ki so sodnika Olegaria Benquerenço prepričali in sledila je kazen za Suareza, rdeč karton. Kontroverzni napadalec, ki je takrat še igral za Ajax, je v svojem stilu, jezno odšel proti slačilnici. Pred žogo, ki je počivala na točki enajstih metrov, je stopil najboljši ganski posameznik na prvenstvu Asamoah Gyan.

icon-expand "Božja roka" Luisa Suareza proti Gani leta 2010 FOTO: AP

Sledilo je veliko razočaranje za Afričane. Suarez se je ustavil pred tunelom, ki vodi v slačilnice in si ogledal strel Gyana, ki je zadel okvir vrat, Suarez pa je milo rečeno ponorel od veselja. Sledila je serija enajstmetrovk, po katerih se je v polfinale uvrstil Urugvaj, po tekmi pa plaz ogorčenja nogometnega sveta. Ganci razumljivo še danes niso pozabili na dejanje Suareza. Gyan je sicer pozneje dejal, da je Suarezu oprostil za potezo, ki je preprečila največjo afriško zmago v zgodovini. Urugvajec pa ne obžaluje dogodka, ki je njegovo reprezentanco popeljal v polfinale SP.

