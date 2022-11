Svetovni podprvaki le do točke proti Maročanom

Na četrti tekmovalni dan SP turnir začenjata skupini E in F. Kot prvi sta se pomerili Hrvaška, ki je pred štirimi leti v Rusiji presenetila nogometni svet in se uvrstila v veliki finale, ter afriški prvaki iz leta 1976 Maroko. Po zelo izenačenem obračunu, ki ni ponudil veliko priložnosti, sta se ekipi razšli z nepopularnim rezultatom 0:0.

"Vsekakor je to, kar smo doživeli leta 2018 v Rusiji, nepozabno in neizbrisno v mojih mislih. Drugi lahko še naprej govorijo o tem, mi pa moramo to pustiti ob strani in se osredotočiti na to, kar je pred nami," je dejal Luka Modrić na tiskovni konferenci pred srečanjem z Marokom in dodal še: "Veliko igralcev iz SP v Rusiji ni tukaj, imamo nove igralce, nove kakovostne mlade igralce s svežo krvjo in energijo. To je nov turnir in nanj moramo gledati tako."

icon-expand Luka Modrić FOTO: AP

Ker se večina t. i. zlate generacije hrvaške nogometne reprezentance počasi približuje koncu reprezentančne kariere, nekateri člani srebrne reprezentance iz 2018 pa so jo že končali, ima Hrvaška še zadnjo priložnost, da seže na sam vrh svetovnega nogometa. Moč rdeče-belih se skriva predvsem na sredini igrišča, kjer običajno kraljujejo Modrić, Mateo Kovačić in Marcelo Brozović. Četo Zlatka Dalića za začetek turnirja čaka neugodna reprezentanca Maroka, ki ji zvezdnikov ne manjka: Bono, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat in Hakim Ziyech tvorijo hrbtenico afriške ekipe, medtem ko mladi talenti, kot sta Noussair Mazraoui in Youssef En-Nesyri, v ekipo vnašajo element presenečenja.

Obe ekipi sta v tekmo krenili odločno, nekoliko podjetnejši v prvih 15 minutah pa so bili Maročani. Za Hrvate je prvič resneje zapretil Ivan Perišić v 17. minuti, ko je z levico meril močno, a nekoliko preko vrat Bona. Na drugi strani je z desne strani pretil Ziyech, ki se je v 18. minuti izkazal z izjemnim predložkom, a je bil En-Nesyri za las prekratek. Krilni napadalec Chelseaja je zatem izvedel še prosti strel, ki ga je s prekrškom nad Hakimijem povzročil Modrić, a je nameril naravnost v živi zid. Tempo se je nato nekoliko umiril in čeprav je imela Hrvaška žogo več v svoji posesti, so bili konkretnejši Maročani, ki so poskušali s streli od daleč. V 41. minuti so Maročani znova prišli do prostega strela, tokrat z desne strani, a Ziyechov predložek ni našel cilja. Hrvaška je imela tik ob izteku rednega dela prvega polčasa idealno priložnost za vodstvo, ko je iz leve strani oster predložek v sredino kazenskega prostora Maročanov poslal Borna Sosa. Žogo je proti golu preusmeril Nikola Vlašić, a je bil na pravem mestu Bono. V drugi minuti sodnikovega podaljška prvega dela igre je iz roba kazenskega prostora z levico sprožil še Modrić, a je njegov strel poletel preko vrat.

Med glavnim odmorom je Dalić opravil prvo (prisilno) menjavo. Nekoliko poškodovanega Vlašića je zamenjal Mario Pašalić. Drugi polčas se je sicer začel z minimalno zamudo, saj je bilo pri Maroku na igrišču le deset mož. Ko pa je iz tunela pritekel Amrabat, se je tekma lahko nadaljevala. Do prve priložnosti v drugem polčasu so prišli Maročani, ko je od daleč sprožil Sofiane Boufal. Žoga se je odbila od enega izmed branilcev, na kar jo je iz težkega položaja želel v hrvaško mrežo pospraviti Noussair Mazraoui, ki pa je meril naravnost v hrvaškega vratarja Dominika Livakovića. A se je bočni branilec Bayern Münchna pri omenjem strelu poškodoval in zamenjati ga je moral Yahia Attiyat Allah. V 65. minuti si je Modrić privoščil še en prekršek na nevarnem mestu. Po kratki podaji Ziyecha je iz razdalje poskusil Hakimi, ki je sprožil močno, a premalo natančno in Livaković je žogo odbil stran od gola. Takoj zatem je igrišče zapustil Boufal, zamenjal ga je Abdessamad Ezzalzouli, po drugi menjavi na tekmi pa je posegel tudi Dalić, ki je namesto Andreja Kramarića v igro poslal Marka Livajo. Po kotu je nato z glavo sprožil Dejan Lovren, a preslabo, da bi premagala maroškega vratarja. Dalić se je nato odločil za svežo moč na sredini igrišča in namesto Kovačića v igro poslal Lovra Majerja, medtem ko se je strateg Maroka Walid Regragui odločil za ojačanje napada z Abderrazakom Hamdallahom in Abdelhamidom Sabirijem. Tekma se je kljub menjavam povsem umirila in resnih priložnosti si ekipi nista priigrali. Priložnost za dokazovanje je v 90. minuti dobil še Mislav Oršić, ki pa tako kot njegovi soigralci v šestih minutah sodnikovega podaljška ni uspel zapretiti.