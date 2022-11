Gündogan iz enajstih metrov Nemce popeljal v vodstvo

Hansi Flick, ki je bil pri zadnjem velikem uspehu leta 2014 na klopi kot pomočnik trenerja, je sedaj prvič na SP v vlogi glavnega trenerja. V Katarju se bo "Die Mannschaft" zanašal na mešanico izkušenih igralcev kot so Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Thomas Müller in Ilkay Gündogan ter nadobudne mladeniče, med katerimi so Armel Bella-Kotchap, Youssoufa Moukoko, Jamal Musiala in Karim Adeyemi.

Oba stratega sta se za začetek srečanja odločila za formacijo 4-2-3-1, pričakovano pa so temo dominantno otvorili Nemci. Vseeno pa so prvi resno zapretili Japonci, ki so (za kratek čas) v osmi minuti povedli. Žogo je na sredini igrišča izgubil Gündogan, po desni strani jo je nato povlekel Daichi Kamada, podal Junyi Itu, ta pa jo je na pladnju postregel utekajočemu Daizenu Maedi, ki jo je iz neposredne bližine pospravil za Neuerjev hrbet. A stranski sodnik je takoj z dvignjeno zastavico označil prepovedan položaj.

Na drugi strani je prvi do nevarnea strela prišel Rüdiger, ki je po kotu iz leve strani prišel do strela z glavo in meril mimo desne vratnice Shuichija Gonde. Pet minut kasneje je Nemčija skreirala novo kacijo, ki jo je s strelom od daleč zaključil Joshua Kimmich, a čeprav je sprožil močno, mu je japonski vratar strel obranil. Do enakega rezultata je nekaj minut kasneje prišel tudi Gündogan, ki je meril po sredini gola.

Nemško obleganje pa se je po pol ure igre le obrestovalo. Visoko podajo Kimmicha je lepo sprejel David Raum, Leipzigovega bočenag branilca pa je nato spotaknil japonski čuvaj mreže in Nemcem podaril najstrožjo kazen. Žogo si je na belo piko namestil Gündogan, ki je Gondeja poslal v eno smer, žogo pa v drugo. Mladi Musiala bi lahko še v zadnji minuti prvega polčasa iz roba kazenskega prostora podvojil nemško vodstvo, a je meril nekoliko previsoko.

Je pa to v četrti minuti sodnikovega podaljška uspelo Kaiu Havertzu, ki je po ostri podaji Serga Gnabrya iz neposredne bližine žogo pospravil v mrežo Japoncev, a kot je pokazal posnetek, je bil Chelseajev napadelec v prepovedanem položaju in zadetek je bil razveljavljen.