Embolo zabil svojim in popeljal Švicarje do vodstva, 1:0*

Švicarji so pred tekmo veljali za papirnate favorite, a Kamerunci so bili tisti, ki so v obračun vstopili bolje. Dlani Yanna Sommerja je kot prvi resneje ogrel Bryan Mbeumo, ki si je v kazenskem prostoru ustvaril dovolj prostora za strel, a se je vratar Borussie iz Mönchengladbacha izkazal z odličnim posredovanjem. Štiri minute kasneje je bil nevaren še Eric Maxim Choupo-Moting, a je bil Sommer vnovič na pravem mestu. To sta bili najlepši priložnosti Kameruncev v prvem delu. Švicarji so sicer imeli terensko premoč, več posesti žoge, a do pravih zaključkov niso prišli. Do edinega pravega strela je v sodniškem dodatku prišel osrednji branilec Manuel Akanji, ki je po podaji iz kota z glavo meril mimo vrat.

Že po treh minutah nadaljevanja pa je švicarska premoč na sredini igrišča obrodila sadove. Granit Xhaka in Remo Freuler sta žogo z leve strani prenesla na desno, od koder je Xherdan Shaqiri poslal idealen predložek naravnost do odprtega Breela Emboloja, ki mu iz neposredne bližine ni bilo težko poskrbeti za 1:0. 25-letni napadalec Monaca se zadetka ni veselil, saj je bil rojen prav v Kamerunu, v Evropo pa se je skupaj z materjo preselil pri petih letih.