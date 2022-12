Shaqiri Švico popeljal v vodstvo, Mitrović izenačil

Dragan Stojković je lahko vesel, da je manjšo poškodbo hitro saniral steber obrambe Strahinja Pavlović, ki se dobro znajde tudi pred nasprotnikovim golom, kot je dokazal z zadetkom proti Kamerunu. Branilec Red Bull Salzburga proti Švici začenja od prve minute, 'Piksi' pa se je za odločilno tekmo odločil v prvič na tem turnirju v začetno postavo uvrstiti Juventusovega Dušana Vlahovića, ki bo v napadu igral skupaj z Aleksandarjem Mitrovićem.

Murat Yakin na drugi strani pa ne more računati na Yanna Sommerja, Nica Elvedija in Philipa Kohna, ki so zboleli. V vratih Švice bo tako prvič na SP igral Gregor Kobel, v obrambi pa začenja izkušeni Fabian Schär. V začetno enajsterico pa je Yakin znova uvrstil tudi Xerdana Shaqirija, ki je vedno zelo motiviran proti Srbom.

Švicarji so izjemno otvorili tekmo in si v prve pol minute priigrali dve lepi priložnosti. Najprej se je Breel Embolo znašel iz oči v oči z Vanjo Milinković-Savićem, ki je bil pravi čas zapustil gol in dobro zmanjšal kot napadalcu Švice, nato pa je s strelom z roba kazenskega prostora poskusil še Granit Xhaka in znova se je z obrambo izkazal vratar Torina.

Srbi so bili prvič na tekmi nevarni v peti minuti srečanja, ko je bil po kotu Dušana Tadića v kazenskem prostoru Švice najvišji Nikola Milenković, a je bil z glavo nenatančen. Je pa bil precej bolj natančen v 11. minuti Andrija Živković, ki je sprožil s približno 18 metrov, veselje pa mu je preprečila vratnica. Žoga se je nato odbila naravnost v noge Mitrovića in nato ša Vlahovića, a sta bial srbska napadalca premalo spretna, da bi jo pospravila za hrbet vratarja Borrusie iz Dortmunda.

Čeprav so imeli Srbi terensko premoč, so prvi v polno merili Švicarji. Po levi strani le v kazenski prostor Srbije prodrl Ricardo Rodriguez, njegovo podajo je Pavlovič odbil, a le do Djibrila Sowa, ki jo je lepo odložil Shaqiriju, ta pa jo je z levico natančno poslal v mrežo Srbije.