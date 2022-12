Napetosti med Francozi in Maročani naraščajo

Incidenti v Belgiji

Vse skupaj se je začelo že v skupinskem delu, ko so maroški navijači po zmagi nad Belgijo z 2:0 zavzeli ulice Bruslja. Številna dejanja so izvirala iz težnje po provokaciji domačinov, ki priseljence s severozahoda Afrike dostikrat še vedno gledajo zviška. Prišlo je do spopadov s privrženci Belgije in policijo, pri čemer so bile nekatere osebe tudi težje poškodovane. Podobna zgodba se je odvila tudi po tekmi osmine finala, in sicer v Madridu, ko so Hakim Ziyech in soigralci izločili furijo. To ni preprečilo rajanja tudi po zmagi nad Portugalsko. Poleg Rabata, Marakeša in Casablance so se navijači atlaških levov uspeha veselili tudi v Istanbulu, Madridu, Parizu, Bruslju in konec koncev v Jeruzalemu, kjer je zaradi napevov, namenjenih Palestini, posredovala tudi policija. Še vedno se zdijo najbolj verjetni vnovični incidenti v belgijski prestolnici, v Franciji pa se bojijo tudi morebitnih neredov pred, med in po polfinalnem dvoboju Francije in Maroka. Že zdaj oblasti pozivajo na pomiritev strasti, zlasti Maročanov, ki živijo v Franciji.