Tite: Če bo danes vse v redu, bo Neymar jutri igral!

Selektor Tite odgovoril na najpogostejše vprašanje

Selecao in s tem celotna Brazilija je v pričakovanju dvoboja z Južno Korejo, večina vprašanj pa se vrti okoli rumene desetice. Neymar Jr. se je poškodoval na prvi tekmi tega mundiala proti Srbiji, po spletu pa so zaokrožile fotografije zateklega gležnja prvega zvezdnika kariok. Takoj je bilo jasno, da bo moral nogometaš PSG-ja počivati vsaj do konca uvodne faze turnirja, danes pa je brazilski selektor Tite naznanil, da bi utegnil 30-letnik že jutri znova zakorakati na zelenico: "Kar se tiče Neymarja – vedel sem, da me boste to vprašali. Treniral bo z nami danes popoldne, če bo vse v redu, potem bo jutri igral. Danes imamo specifičen trening in ne želim razmišljati o ničemer drugem, ne delim informacij, ki niso resnične. Želim si kredibilnosti skozi celotno svojo kariero in takšen sem bil vedno do medijev, če ne želim nečesa dejati, potem pač ne bom. Moj odgovor je, da bo Neymar danes treniral, in če bo vse v redu, bo jutri igral. Preostalih 10 igralcev ne bom razkril." Tako je bolj ali manj jasno, da bo Neymar s tekmovanjem lahko nadaljeval, vprašanje pa je, ali ga bo Tite že jutri znova poslal v ogenj, ambicije njegove zasedbe so kot venomer najvišje.