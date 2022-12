Tite spoštljivo o Hrvaški, Modrić želi prekiniti (neugoden) brazilski urok

Povsem razumljivo je, da brazilske delnice v tem obračunu kotirajo višje kot hrvaške, a naši južni sosedje v primerjavi z Južnokorejci, ki so jih varovanci selektorja Titeja v osmini finala nadigrali s 4:1, razpolagajo z bistveno kakovostnejšo in izkušenejšo igralsko zasedbo. "Vemo, da nas čaka morda najtežja tekma na turnirju, toda predaje zagotovo ne bo. Nič kolikokrat smo že dokazali, da se na nas mora računati. Tudi takrat, ko nam je najtežje," je uvodoma dejal 37-letni vezist madridskega Reala Luka Modrić , ki za eno od prednosti svoje reprezentance vidi tudi v dejstvu, da je vloga favorita tokrat na strani brazilske izbrane vrste.

"Tradicije so zato, da se rušijo. Enkrat smo že bili blizu, da jih presenetimo, in ne vem, zakaj jih ne bi mogli tokrat. Vse bo odvisno od naše taktične discipline in učinkovitosti v napadu. V takšnih tekmah odločajo najmanjše podrobnosti, in kdor bo storil manj napak v vseh segmentih igre, se bo uvrstil v polfinale," je prepričan Modrić.

"Brazilci so ti, ki se morajo uvrstiti v polfinale. Ne nazadnje, kar dve desetletji čakajo na novo priložnost, da se lahko znova zavihtijo na sam vrh. Poznamo tako njihove močnejše kot tudi šibkejše strani. Slednjih je sicer precej manj, a vseeno obstajajo in skušali jih bomo obrniti sebi v prid. Verjamemo v načrt, ki smo ga pilili na treningih v minulih dneh. Z uvrstitvijo v četrtfinale se vsekakor nismo zadovoljili, tukaj smo, da storimo še korak dlje," samozavestno pravi kapetan hrvaške reprezentance. Ne glede na negativno medsebojno bilanco v dozdajšnjih štirih dvobojih - trije so pripadli Brazilcem, enkrat pa sta se tekmeca razšla z nedoločenim izidom - neuničljivi Zadrčan verjame v prekinitev neugodne tradicije.

Tite: "Spoštujemo Hrvaško, a pričakujemo zmago in uvrstitev v polfinale."

Podobno kot v hrvaškem tudi v brazilskem taboru prevladuje velik optimizem. Modrićev klubski soigralec pri madridskem Realu Vinicius mlajši verjame v uspeh svoje reprezentance.

"Poznamo Luko in seveda tudi ostale hrvaške reprezentante. Gre za zelo izkušeno in kakovostno reprezentanco, ki natanko ve, kaj hoče. Vseh osem reprezentanc, ki so ostale na turnirju, imajo možnosti za končno zmago. Zaradi dobrih predstav v skupinskem delu in nazadnje zaradi visoke zmage v osmini finala nas nekateri morda upravičeno vidijo na svetovnem vrhu po sušnih dveh desetletjih. Toda vse skupaj bo treba uresničiti na zelenici in dokazati, da si zaslužimo polfinale svetovnega prvenstva," pred današnjim četrtfinalnim soočenjem s Hrvati pravi hitronogi brazilski napadalec, ki bo v s prvim zvezdnikom "Selecaa" Neymarjem in članom angleškega premierligaša Tottenhama Richarlisonom tvoril udarni napadalni tercet.

Brazilski selektor Tite ne skriva, da goji izjemno spoštovanje do izbrancev stanovskega kolega Zlatka Dalića, a v isti sapi brez ovinkarjenja pravi, da je cilj njegovega moštva lahko zgolj eden. "Zanima nas le uvrstitev med najboljša štiri moštva na turnirju. Kljub hrvaški kakovosti menim, da smo v tem trenutku boljša reprezentanca od njih. Spoštujemo Hrvaško, a se je ne bojimo. Naš narod v domovini, navijači tukaj v Katarju in ne nazadnje tudi mi sami pričakujemo zmago in uvrstitev v polfinale," se visokih ambicij ne otepa 61-letni brazilski strokovnjak, ki naj bi po pisanju domačih medijev po zaključku letošnjega svetovnega prvenstva odstopil s selektorskega položaja Brazilije.