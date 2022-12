Trgovina presenetila 83-letnika, ki je tekme spremljal pred njihovo izložbo

Naključni mimoidoči je v okolici Buenos Airesa fotografiral starejšega gospoda, ki je sedel na zložljivem stolu pred trgovino z elektroniko in pozorno spremljal potek polfinalne nogometne tekme med Argentino in Hrvaško. Fotografija je kmalu postala viralna, uporabnica Twitterja pa je trgovino pozvala, naj Argentincu podari televizijo.

Kot je še dodal, je večina njegovih prijateljev že umrla, zato igre argentinske reprezentance večinoma spremlja sam. Zložljiv stol pa je, kot je razkril, pripadal njegovi pokojni materi in mu zdaj prinaša srečo.

V Buenos Airesu medtem navijači nestrpno čakajo današnji veliki finale. Kot poročajo svetovni mediji, se zdi, kot da je prihodnost naroda odvisna od ene same nogometne tekme. Svetovno prvenstvo je v Argentini, ki se je znašla v hudi gospodarski krizi, za nekaj dni "zaustavilo" čas. Zaradi visoke inflacije se na milijone prebivalcev le stežka prebije skozi mesec. A zdaj, ko Lionel Messi in druščina navdušujejo v Katarju, se zdi, da so Argentinci za trenutek odložili svoje skrbi in se osredotočili samo na nogomet.