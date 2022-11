Tulipani odločeni oplemenititi labodji spev selektorske legende

Po tretjem mestu v Braziliji 2014 si verjetno nihče od nizozemskih navijačev ni mislil, da bo moral na naslednje veliko tekmovanje čakati kar sedem let, še leto več pa na naslednje svetovno prvenstvo. Ko so se tulipani v kvalifikacijah za Katar znašli v težavah, so se obrnili na preverjeno rešitev: na selektorsko klop se je vrnil Louis van Gaal, ki je poskrbel, da je skozi mline na veter zavel nov val optimizma.

icon-expand Louis van Gaal je prekinil trenersko upokojitev, da se je vrnil na klop tulipanov. Po SP v Katarju pa bo, kot je dejal sam, zares sklenil bogato kariero, v kateri je med drugim z Ajaxom slavil tudi v Ligi prvakov. FOTO: AP

Potem ko so dvakrat zapored (v Južni Afriki in Braziliji) prišli vsaj do polfinala, se v Rusijo niso uvrstili. Po slovesu Arjena Robbna, Robina van Persieja in Wesleyja Sneijderja je v taboru tulipanov zazevala generacijska luknja, za katero še zdaj ni povsem jasno, ali so jo uspeli adekvatno nadomestiti. Lanski nastop na Euru se je klavrno končal po presenetljivem porazu s Češko v osmini finala, zato bo popravni izpit v Katarju zbistril sliko o realnem dometu nizozemske reprezentance. Nastavek je dober: predstave v zadnjem času so bile odlične, po 19 tekmah brez poraza in prvem mestu v elitni skupini Lige narodov je optimizem navijačev povsem upravičen.

Da bodo nizozemski nastopi še bolj pod drobnogledom javnosti, je poskrbela zgodba legendarnega selektorja Louisa van Gaala. Avgusta lani se je še tretjič usedel na klop tulipanov, jih rešil v kvalifikacijah in potem naznanil, da je v tem času dobil bitko z agresivno obliko raka na prostati. Najstarejši selektor v Katarju se bo po koncu turnirja poslovil od nizozemske klopi in bogate trenerske kariere, zaradi česar bodo njegovi varovanci še dodatno motivirani.

71-letnik je uspel sestaviti zanimivo mešanico nadarjenih mladeničev, ki so v primerjavi z lanskim poletjem v svojih klubih naredili velik korak naprej, in izkušenih nogometašev svetovnega formata. Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong in Memphis Depay so imena, ki jih ni treba posebej predstavljati. Na drugi strani so Jurriën Timber, Kenneth Taylor (oba Ajax) in Cody Gakpo ter Xavi Simmons (oba PSV) odločni dokazati, da njihov potencial močno presega sicer zelo kvalitetno nizozemsko prvenstvo. Med mladeniči velja omeniti še bočnega branilca Tyrella Malacio, ki je poleti iz Feyenoorda prestopil na Old Trafford.

icon-expand Memphis Depay je drugi na večni lestvici strelcev nizozemske reprezentanc. Več zadetkov od njega (50) ima le Robin van Persie. FOTO: AP

Prednost: Na žrebu skupin je bila Nizozemska v drugem bobnu, a se ji je nasmehnila sreča, saj je prav skupina A, kjer so zraven še Katar, Senegal in Ekvador, za mnoge najšibkejša na turnirju. Tulipani v desetih nastopih na mundialu še nikdar niso izpadli že v skupinskem delu in močno bi se jim moralo ponesrečiti, da bi se ta tradicija v Katarju končala. V tekmah na izpadanje pa je mogoče vse. Nizozemci so to dobro spoznali lani, ko so v prvem polčasu nadigrali Čehe, a je srečanje v drugem delu na glavo obrnila izključitev De Ligta. Van Gaalova pragmatičnost je dovoljšen razlog za upanje, da bo sreča tokrat na njihovi strani.

Po mnenju stavnic so Nizozemci sedmi favoriti za slavje v Katarju. Pred njimi so v tem vrstnem redu Brazilci, Argentinci, Francozi, Angleži, Španci in Nemci.

Slabost: Pomanjkanje napadalca svetovnega formata. Prvo ime med ofenzivci na Van Gaalovem seznamu je zagotovo Barcelonin Memphis Depay, a 28-letnik, ki je za reprezentanco dosegel že 42 golov, od tega 12 v kvalifikacijah za SP 2022, bi v Katar težko prišel s slabšo popotnico. V celotni sezoni je za Blaugrano v 131 minutah igre le enkrat meril v polno. Septembra se je poškodoval na tekmi s Poljsko, okrevanje pa še traja. Ne bo ga niti na prvi tekmi proti Senegalu. Verjetno ga bo Van Gaal v nadaljevanju uporabil le, če mu bo voda močno tekla v grlo.

icon-expand Virgil van Dijk sodi med izkušenejše v nizozemski reprezentanci in tiste, od katerih se pričakuje največ. FOTO: AP

Glavni zvezdnik: Virgil van Dijk. Pri 31 letih je končno dočakal svoje prvo veliko tekmovanje v reprezentančnem dresu, potem ko mu je lanski Euro vzela operacija kolena. Z Liverpoolom je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Sedaj je odločen, da do lovorike pride tudi v oranžnem dresu in kritikom dokaže, da je še vedno med najboljšimi osrednjimi branilci na svetu. Naslov lahko osvojijo, če ... bo eksplodiral vsaj eden od napadalnih nogometašev (da, Cody Gakpo, nate mislimo, navsezadnje si v tej sezoni za PSV sodeloval že pri 27 zadetkih) in bo sistem s tremi osrednjimi branilci branilci (3-4-3 ali 5-2-3, če želite) dovolj zaščitil 39-letnega vratarja Remka Pasveerja, ki je doslej za tulipane zbral le dva nastopa, v Katarju pa bo najverjetneje stal med vratnicama.

icon-expand Remko Pasveer je za Nizozemsko debitiral pri 38 letih – septembra letos na tekmi Lige narodov proti Poljski, na kateri se je poškodoval Depay. FOTO: AP

Bojijo se, da ... se bo po zanesljivem napredovanju iz skupinskega dela v nadaljevanju hitro poznal manko pravega napadalca. Če se bodo znašli v zaostanku, se zna zgoditi, da ne bodo imeli pravega odgovora. Bodite pozorni na ... Codyja Gakpoja. Nekajkrat smo ga že omenili. Ob vprašljivem zdravstvenem stanju Memphisa Depaya je 23-letnik v tem trenutku prvi napadalni zvezdnik svoje reprezentance. Za njim je sijajen prvi del sezone v Eindhovnu, kjer je na 24 tekmah vpisal 13 golov in dodal kar 17 asistenc. Ocenjen je na 45 milijonov. Ne bodite presenečeni, če bo njegova tržna vrednost čez mesec dni še precej višja.

icon-expand FOTO: Sofascore.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Van Gaal je za pot v Katar izbral naslednje nogometaše: Vratarji: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Branilci: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter Milan), Daley Blind (Ajax), Vezisti: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Kenneth Taylor (Ajax), Napadalci: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas).