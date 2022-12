Kriki veselja, bakle in ognjemet, Hrvati zavzeli ulice: Gremo po zlato

Navijači so si enotni, da je hrvaška nogometna reprezentanca ponovno šokirala svet in premagala za mnoge prve favorite svetovnega prvenstva Brazilce. Kljub dežju je tekmo na ulicah Zagreba spremljalo na tisoče navijačev. Ulice so preplavile hrvaške zastave in kriki navdušenja, zagorele so tudi bakle.

"Zanesla so me čustva. Srečen sem in ne vem, kaj naj rečem. Gremo po zlato," so bili evforični navijači. Po zmagi je v hrvaškem glavnem mestu odmeval tudi hrup pirotehnike.