Hrvaška in argentinska nogometna reprezentanca se bosta pomerili v prvem polfinalu nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju. Hrvati so le še korak oddaljeni od drugega zaporednega nastopa v finalu SP, medtem ko želijo Argentinci nadaljevati niz neporaženosti v polfinalih SP in na krilih Lionela Messija po 36 letih osvojiti prestižno lovoriko Julesa Rimeta.

Argentinci doslej v štirih nastopih v polfinalu SP nikoli niso izgubili, na čelu s prvim zvezdnikom Lionelom Messijem pa lovijo prvi finale po letu 2014, ko je zadetek Maria Götzeja v podaljšku naslov prinesel Nemčiji (1:0). Argentina je doslej na mundialih sicer slavila dvakrat, leta 1978 v domovini ter osem let kasneje v Mehiki na krilih legendarnega Diega Maradone. V Katarju so Argentinci odločeni prekiniti 36 let trajajočo sušo. "Čeprav smo resnično nestrpni, uživamo v vsakem trenutku. To lahko vidite na naših obrazih, na tistih naših navijačev na tribunah ter vseh v domovini. Vsi so srečni, ker smo med najboljšimi štirimi reprezentancami na svetu," je na tiskovni konferenci sporočil Messi, prvi zvezdnik in ključni mož Gaučov, ki je na letošnjem mundialu dosegel že štiri zadetke in prispeval dve asistenci.

Bo Lionelu Messiju in druščini le uspelo postati svetovni prvak v nogometu?

35-letnik je bil skupaj s soigralci tarča kritik po uvodnem porazu proti Savdski Arabiji (1:2), vse od takrat pa so kocke sestavili v čvrsto in agresivno celoto. "Moram priznati, da nam je z ramen padlo veliko breme. Upam, da Diego Maradona vse to gleda z neba in nas potiska naprej. Želim si, da bo tako do konca," je še slikovito dejal zvezdnik PSG, ki se ne more otresti primerjav s preminulim Maradono, ki je Argentino leta 1986 popeljal do naslova svetovnih prvakov.

Hrvati so v šestem nastopu tretjič napredovali iz skupinskega dela. Vselej so se v teh primerih uvrstili najmanj v polfinale. Pred štirimi leti so morali v finalu priznati premoč Franciji (2:4), pred 24 leti pa so ob premiernem nastopu v Franciji osvojili tretje mesto. "Smo med štirimi najboljšimi ekipami, to je neverjeten uspeh, a ne želimo se ustaviti. Osredotočeni smo na Argentino in pripravljeni na še eno zgodovinsko tekmo," je za hrvaške medije, kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, dejal Mario Pašalić. Pomudil se je pri naslednjih tekmecih, ki stojijo na poti drugega zaporednega nastopa Hrvaške v finalu. "Gre za čvrsto, agresivno in borbeno reprezentanco. Messi je vodja te generacije in še vedno najboljši nogometaš na svetu. Tako kot proti Braziliji bomo morali tudi proti Argentini igrati kot moštvo. Toda ne smemo preveč razmišljati o njih, temveč se hrabro postaviti na zelenici. Izločili smo Brazilce, zato smo pripravljeni na Argentino."

Mario Pašalić

Na SP sta se reprezentanci srečali dvakrat. Leta 1998 je v skupinskem delu Argentina slavila z 1:0, pred štirimi leti pa je prav tako v skupinskem delu Hrvaška povozila Messija in soigralce s 3:0. Skupno šesti medsebojni obračun, obe imata po dve zmagi, bo na stadionu Lusail sodil Italijan Daniele Orsato. 47-letni italijanski sodnik je Argentini na tem SP že sodil, in sicer proti Mehiki, ko so Gauči slavili z 2:0. Hrvatom pa Italijan na tem SP še ni sodil, jim pa je sicer sodil že trikrat. Ob tem so Hrvati dvakrat zmagali (4:2 na prijateljski tekmi proti Čehom leta 2011 in 3:0 na kvalifikacijah za EP leta 2019 proti Madžarski) ter enkrat izgubili (1:0 na lanskem Euru proti Angliji).

Daniele Orsato