Ronaldo tlakoval pot k prvi portugalski zmagi v Katarju

V prvi tekmi skupine H sta se pomerila Urugvaj in Južna Koreja. Čeprav zadetkov nismo videli, sta obe reprezentanci pokazali veliko dobrega. Bližje zmagi so bili Urugvajci, ki so dvakrat stresli okvir vrat – v prvem polčasu Diego Godin, v drugem pa Federico Valverde. Otvoritveno tekmo na SP v Katarju sta dočakali tudi reprezentanci Portugalske in Gane. V 65. minuti je gol za Portugalsko iz enajstmetrovke dosegel Cristiano Ronaldo. Slednji je prvi v zgodovini, ki je zabil gol na petih prvenstvih. Za Portugalca je bil to že osmi gol na svetovnih prvenstvih. Odgovor tekmecev je bil bliskovit. Gol za Gano je dosegel Andre Ayew. Izenačenje je bilo kratkotrajno, v 77. minuti je za novo portugalsko vodstvo poskrbel Joao Felix, usodo Afričanov pa zapečatil rezervist Rafael Leao (3:1). Za končnih 3:2 je zadetek dosegel Osman Bukari.

Hwang Ui-jo je zapravil najlepšo priložnost Južne Koreje v prvem polčasu.

Obe reprezentanci sta v prvem polčasu dokazali, da bi lahko v Katarju šli zelo daleč. Spremljali smo zelo kvalitetno predstavo, v kateri so imeli več od igre Korejci, najlepša priložnost v prvih 45 minutah pa je pripadla Urugvajcem. Po podaji iz kota je do strela z glavo prišel Diego Godin, a mu je veselje preprečila vratnica. Na drugi strani bi moral bolje zaključiti Hwang Ui-jo, čigar strel je šel visoko čez vrata vratarja Sergia Rocheta. V drugem polčasu se je bolj ali manj igralo samo na polovici Južne Koreje. Urugvajci so zagospodarili na igrišču, za kar bi skoraj bili nagrajeni v zadnji minuti rednega dela. Realov zvezdnik Federico Valverde je s 25 metrov sprožil projektil, ki je šel naravnost v vratnico. Tik zatem je na drugi strani z razdalje poskušal Heung-min Son, a tudi on ni bil dovolj natančen.

Statistika tekme Urugvaj – Južna Koreja

Federico Valverde

Peti dan svetovnega prvenstva v Katarju je postregel z že četrto tekmo brez zadetkov. Zanimivo, da Urugvaj že 465 minut v skupinskem delu svetovnih prvenstev ni prejel zadetka. Nazadnje jim je pred osmimi leti zabil Wayne Rooney.

Južna Koreja na koncu ni zmogla niti enega strela v okvir, a so lahko azijski predstavniki vseeno zadovoljni, saj so za veliko točko pokazali obilo dobrega v obrambi. Urugvajci tako niso imeli veliko zrelih priložnosti, kot je za BBC analiziral nekdanji kapetan Walesa Ashley Williams, jim je zmanjkala predvsem zadnja podaja. Luis Suarez, Darwin Nunez in v drugem delu še rezervist Edinson Cavani niso dobili dovolj uporabnih žog in lahko le upajo, da bo proti Portugalski in Gani drugače. To je bila četrta tekma na letošnjem mundialu, ki se je končala brez golov.

Cristiano Ronaldo je otvoritveno tekmo Portugalske na SP v Katarju proti reprezentanci Gane, dočakal kot prost igralec. Spomnimo, superzvezdnik, ki se je moral to sezono zadovoljiti z zgolj obrobno vlogo pri rdečih vragih, je prejšnji teden v televizijskem intervjuju za TalkTV okrcal svoj klub in trenerja Uniteda Erika ten Haga. Posledice kontroverznega intervjuja so bile kmalu vidne. "Nogometni klub Manchester United in portugalski reprezentant Cristiano Ronaldo sta se sporazumno razšla," je pred dnevi sporočil angleški klub. "Klub se mu zahvaljuje za prispevek v njegovih dveh etapah na Old Traffordu. Dosegel je 145 golov na 346 tekmah. Njemu in družini želi vse najboljše v prihodnosti," je Manchester United takrat zapisal v sporočilu za javnost. Sedemintridesetletni prejemnik petih zlatih žog je bil član Manchester Uniteda od 2003 do 2009 ter ponovno od 27. avgusta 2021.

Ronaldo je po sporazumno prekinitvi pogodbe dočakal še eno neprijetnost. Angleška zveza mu je namreč naložila naložila še prepoved igranja na dveh tekmah in denarno kazen v višini 50.000 funtov oziroma 58.000 evrov zaradi ekscesa na aprilski tekmi proti Evertonu.

Portugalska vs Gana

Kljub temu je izkušeni napadalec pred otvoritveno tekmo s SP zatrdil, da se omenjene stvari ne bodo poznale v njegovih predstavah v Katarju, kot tudi ne v odnosu s preostalimi portugalskimi reprezentanti. Portugalska je vlogo papirnatega favorita proti afriški reprezentanci začela takoj opravičevati, in Ganci so bili kmalu stisnjeni na svojo polovico, Portugalska pa je vse bolj ožala obroč okoli tekmečevih vrata, a do izrazitih priložnosti nekdanji evropski prvaki niso prišli.



V drugi polčas sta tekmeca vstopila brez kadrovskih sprememb. Ganci zadovoljni z rezultatom in tudi dovolj enakovrednim odporom favoritu pravega razloga za spremembe niso imeli, na drugi strani selektor Portugalcev Fernando Santos v drugi polčas še ni uvedel igralskih sprememb, a pričakovalo se je, da bo do menjav prišlo še v zgodnji fazi drugega polčasa. Nato pa 65. minuta in gol za Portugalsko.

Portugalci so dobili še drugo medsebojno tekmo z Gano na svetovnih prvenstvih (2014), čeprav so zanjo trepetali do zadnjih sekund dvoboja. Zgodovinski pa je bil na tekmi zadetek Ronalda, ki je postal edini strelec na kar petih zaporednih mundialih.

Po prekršku nad Cristianom Ronaldom so Portugalci prišli do enajstmetrovke, ki jo je izvedel prav - Ronaldo. In to uspešno, tako da je Portugalska sredi drugega polčasa le prišla do (zasluženega) vodstva (1:0). Odgovor Gancev je bil bliskovit in učinkovit. Po rezultatskem zaostanku je Gana takoj prevzela pobudo in že po dobrih petih minutah izenačila. Rahlo zmedo v portugalski obrambi je izkoristil Andre Ayew in iz bližine poskrbel za izenačenje (1:1).

Bruno Fernandes vs Gana