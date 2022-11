V deželi Cristiana Ronalda Brazilci narekujejo tempo navijaški evforiji

Katero vremensko toplo državo izbrati za ogled svetovnega prvenstva v nogometu, ki vsaj v naši državi poteka v zimskem času? Portugalska se zdi zanimiva, sploh zaradi tega, ker je prvenstvo, ki poteka v Katarju, najbrž zadnje za njihovega največjega zvezdnika. Da je to Cristiano Ronaldo , ni treba posebej poudarjati. Toda vsakemu obiskovalcu, ki se je v tem času znašel v tem kraju, je kmalu jasno, da se portugalski navijači ne morejo niti približno kosati z brazilskimi. Dejstvo, da je kar nekje 25 odstotkov populacije na Portugalskem Brazilcev, vsemu skupaj le prikima. In to je dejavnik, ki mesto, vsaj v času svetovnega prvenstva v nogometu, spremeni v okolje, kjer bi najraje zaplesal v ritmu sambe, ali morda tudi tistim, ki jih igra z žogo ne zanima preveč, približa ta šport. Pa čeprav samo za teh par tednov, ko se svet ustavi, in so vse oči uprte na nogometno zelenico.

Nogomet je v deželi tam čez nekaj svetega, kar Brazilijo loči od vseh ostalih držav sveta, in tega ni treba posebej izpostavljati. Toda vseeno nam sogovornica zaupa nekaj zanimivih dejstev, ki to potrdijo. "V naši državi je, kot vsi že zagotovo dobro vedo, nogomet kot religija. Brazilcem pomeni vse. Na ulici si sezuješ natikače, iz njih postaviš gol in začneš igrati. Tako je to pri nas. Ljudje igrajo nogomet čisto povsod. Otroci, starejši, vsi so temu privrženi. Med tekmami brazilske reprezentance se svet za nas dobesedno ustavi." Da svoje domovine ne pogreša preveč, pa poskrbijo naslednji prizori: "V Braziliji je tako, da med tekmo ljudje prenehajo z delom, kar jim je seveda odobril nadrejeni, poleg tega je k temu pozvala tudi vlada. Določeno je, da ljudje eno uro pred pričetkom tekme zapustijo delovno mesto. Tukaj ni enako, tudi ljudje so precej različni, tako se vsaj zdi. Drugačen odnos imajo kot mi, Brazilci. Jaz se sicer med tem prvenstvom na trenutke počutim, kot da sem doma, v Braziliji. Seveda pogrešam družino, toda ta povezanost tukaj, ki jo vidite, mi daje neko zadovoljstvo, občutek, da sem doma," še zaključi naša sogovornica iz Brazilije.

Z Marianno skupaj spremljava nogometno tekmo med Brazilijo in Švico. V ogromnem prostoru, ki je kot nekakšna Odprta kuhinja, ki jo poznamo v Sloveniji. Toda vse je precej večje, sedaj pa vse prilagojeno nogometnemu prvenstvu. Ko sva s sogovornico zaključili prijeten pogovor in pokomentirali dogajanje v prostoru, je naslednja stvar, ki se pripeti, da na velikem ekranu sredi prostora nogometna tekma kar na enkrat ni več na prvem mestu. Lahko bi rekli tehnične težave, ki vse zbrane pripravijo do tega, da začnejo tekmo spremljati na svojih mobilnih napravah. Svojo mi pod nos pomoli še en Brazilec, ki stoji poleg mene.