V Dohi finale, v Franciji pa 14.000 policistov na ulicah

Elizejske poljane, avenija v središču francoskega glavnega mesta, je bila prizorišče velikega praznovanja med prejšnjimi zmagami Francije na SP v letih 1998 in 2018. Pred štirimi leti je tam navijalo in plesalo 600.000 ljudi.

Temperature pod ničlo in dež, ki so napovedani za nedeljo, bi lahko pokvarili zabavo in rajanje na prostem, prav tako bi bilo razpoloženje v mestu luči bolj klavrno v primeru zmagoslavja Argentine in njihovega navdihujočega igralca Lionela Messija.

Policija bo pozorna na povzročitelje težav, potem ko so v sredo zvečer aretirali okoli 40 simpatizerjev skrajne desnice, ki so se skušali pridružiti množici veseljakov, potem ko je Francija v polfinalu premagala Maroko.

"Prišli so z edinim namenom, da bi povzročali težave in nemire," je Darmanin povedal novinarjem.

Po tekmi z Marokom je bilo v Parizu aretiranih okoli 115 ljudi, spopadi pa so potekali tudi minulo soboto po zmagi Francije v četrtfinalu, ko je policija s solzivcem razgnala množico.