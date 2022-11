V Katarju želijo prepoved piva okoli stadionov

Strategijo strežbe alkohola naj bi znova spremenili in na območjih osmih stadionov svetovnega prvenstva med igrami ne bodo prodajali piva, poroča britanski časnik Times.

Odločitev naj bi bila torej uradna približno 48 ur pred uvodno tekmo mundiala med Katarjem in Ekvadorjem. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in katarski organizacijski odbor zapisov v medijih za zdaj nista komentirala. Nedavno so potekale razprave o alkoholu, ki bo na voljo na turnirju. Po poročanju medijev so Katarci prodajne stojnice za pivo, ki so že bile postavljene po osmih stadionih, v začetku tedna razstavili in jih na novo postavili drugje.