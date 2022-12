V nekdanji hiši Maradone velika zabava ob zmagi Argentine nad Poljsko

Ko je Argentinska reprezentanca igrala zadnjo tekmo skupinskega dela na svetovnem prvenstvu, ki se odvija v Katarju, je v Južni Ameriki potekala prav posebna zabava. Ali bolje rečeno, tekmo so si nekateri srečneži lahko ogledali kar v starem domovanju nogometnega virtuoza in enega izmed največjih nogometašev vseh časov, Diega Armanda Maradone.

Medtem ko je vsa Argentina navijala za Lionela Messija in druščino povsod, kjer je le bilo to mogoče, se je nekje odvijala še posebej zanimiva veselica. Lastniki stare družinske hiše Diega Maradone so namreč gostili množično zabavo v nekdaj luksuznem domovanju nogometne ikone. Pojavljajo se tudi govorice, da naj bi hišo kupili šele pred nekaj dnevi, kar jih ni odvrnilo od tega, da bi ljudem omogočili nepozabno dogodivščino. Slike in videoposnetki, ki so pricurljali v javnost, pričajo o zabavnih prizorih, ki so se vršili okoli velikega bazena.

Ljudje so v majicah, ki ponosno predstavljajo, od kje prihajajo, zmagoslavno plesali in slavili svoje junake. Zadeva se je seveda razplamtela, nekaterim je bilo tako prevroče in so se fotografom nastavljali kar zgoraj brez. Ljudje vseh starosti so pod velikanskimi belimi šotori uživali in se prepuščali nacionalnemu ponosu, ki so ga pričarali njihovi nogometaši. Maradona, ki je leta 2020 umrl v starosti 60 let, je bil znan kot velik ljubitelj dobrih zabav.

Zabava je bila kar hitro proglašena za eno izmed boljših, nekdo je na Twitterju celo zapisal: "To je tisto, kar bi si on (Maradona) želel. Tudi če se morda sliši kot kliše." Maradonin "tempelj", kot ga nekateri imenujejo, je bil v njegovi lasti vse od osemdesetih let prejšnjega stoletja, nato pa so ga prodali. Kot poroča Xtratime, so novi lastniki ohranili vse, da bi se poklonili legendarnemu nogometašu. Tistega dne so tako poleg ogromnega zaslona, kjer si je bilo moč ogledati tekmo, postregli tudi s hrano in pijačo. Hrana naj bi vključevala kar osemdeset kilogramov mesa ter ostalih okusnih dobrot z žara. Novinarji so prizor opisali kot: "Gre za velik dogodek, novi lastniki, ki so jo kupili šele šest dni nazaj, so se odločili, da jo odprejo za vse, ki bi si želeli ogledati nogometno tekmo in pri tem uživati. Nakupili so ogromne količine mesa ter pijače."

