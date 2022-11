Valižani so SP začeli s točko po remiju z reprezentanco ZDA. Američani so bili v prvem polčasu precej boljši tekmec in premoč kronali po lepi akciji v 36. minuti, ko je zaključil Timothy Weah. V drugem so se zbudili tudi Valižani, zaigrali bolje ter izenačili po uspešno izvedeni enajstmetrovki Garetha Bala v 82. minuti. Valižani so dobre občuitke pred tekmo z Iranom ostrili ravno po zelo dobri izvedbi v drugem polčasu, ko so dominirali proti Američanom. Iranci so svoj drugi obračun na SP dočakali v drugačnem razpoloženju, saj so jim Angleži zabili pol ducata golov ob porazu z 2:6. Angleži so bili v vseh elementih igre boljši tekmec. V okvir vrat so sprožili več strelov (7:3), si izmenjali več natančnih podaj (733:156), izvajali več kotov (8:0), tudi posest pa je bila odločno na strani treh levov (78:22). Azijci so pred spopadom z Otočani obljubljali igro do poslednjega diha. In res, Iran je bil v uvodnih minutah boljši tekmec, Wales je dvoboj začel podobno zadržano kot proti Američanom in prve obetavne akcije so bile pred vrati Valižanov. Še več, v 16. minuti so Iranci celo dosegli zadetek, ki je bil plod bliskovite in tudi učinkovite akcije, a je bil azijski napadalec za nekaj centimetrov prehiter in zaradi nedovoljenega položaja je zadetek upravičeno razveljavljen.

Izid, skupina B:

Wales - Iran 0:0*