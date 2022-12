Van Gaal: Že leta govorim, da lahko postanemo svetovni prvaki

Kdor je spremljal sobotni dvoboj Nizozemcev in Američanov, je verjetno povzdignil z obrvmi, ko je za začetek drugega polčasa na igrišče priteklo le devet nogometašev nizozemske začetne enajsterice. Kljub vodstvu z 2:0 se je Louis van Gaal odločil za kar dve spremembi, kar je vse prej kot običajno. V garderobi je pustil vezista Davyja Klassena in Martena de Roona .

Najlepši prikaz odlične kemije smo videli po zadetku za 2:0, ki ga je strelec Daley Blind proslavljal skupaj s celotno klopjo. Ko je govora o kemiji v igri, pa ne moremo mimo prvega zadetka, pod katerega se je v deseti minuti podpisal Memphis Depay . V izgradnji akcije so si namreč Nizozemci izmenjali kar 20 podaj, kar je največ za zadetek na svetovnem prvenstvu v njihovi zgodovini. "Vsi trije zadetki so bili fantastični. Sploh prvi, ki je bil plod izredne ekipne akcije," zadovoljstva ni skrival van Gaal.

To je bila za Nizozemsko prva zmaga v izločilnih bojih velikih tekmovanj po letu 2014, ko so na mundialu v Braziliji osvojili tretje mesto. Tudi takrat je tulipane vodil van Gaal, ki je trdno prepričan, da lahko z letošnjo generacijo ponovno pride zelo daleč, morda celo do konca. "Že leta govorim, da lahko postanemo svetovni prvaki. Ne pravim, da bomo, ampak imamo ekipo, ki mi vliva optimizem. Videli ste lahko, kako so (nogometaši, op. a.) povezani, to je vedno zelo pomembno," je nadaljeval legendarni nizozemski strateg.

Argentinci se bodo v četrtini finala pomerili z Argentinci, ki so na tisoči tekmi svojega kapetana Lionela Messija z 2:1 ugnali Avstralce. Potem ko so imeli večji del tekme vse niti igre v svojih nogah, je Enzo Fernandez v 77. minuti dosegel avtogol, po katerem so gavči do konca viseli, a si vendarle zagotovili napredovanje. Za Argentino sta zadela Messi in Julian Alvarez, ki je po dveh zaporednih zadetkih od Lautara Martineza prevzel vlogo prvega napadalca.

Za konec pa še statistični podatek, ki Nizozemce, vsaj tiste bolj vraževerne, navdaja z optimizmom: njihovi ljubljenci so na tem svetovnem prvenstvu že opravili z afriškimi prvaki (Senegalci), azijskimi prvaki (Katarci) in prvaki Severne Amerike (ZDA). Aktualni južnoameriški prvaki pa so prav Argentinci, s katerimi se bodo udarili v petek.