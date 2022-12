Van Gaal znova zvezda tiskovne konference: Z Depayem se poljubljava na usta

Angel Di Maria in Louis van Gaal sta sodelovala pri Manchester Unitedu v sezoni 2014/2015, edini, ki jo je argentinski zvezdnik preživel na Old Traffordu. V 32 nastopih je za klub zbral štiri gole in 12 asistenc, a si svojega časa v Manchestru ni zapomnil v najlepšem spominu.

"Najino razmerje je bilo neobstoječe. Bolj kot karkoli drugega sem si želel oditi. Uprava kluba je vedela, da imam težavo z Van Gaalom. Spomnim se, da smo nekoč zmagali s 3:0, dosegel sem gol in asistenco, on pa me je poklical v svojo pisarno in mi začel kazati posnetke vseh podaj, ki sem jih zgrešil. Bil je najslabši trener v moji karieri," je pred časom razkril Di Maria.