Vinčić bo delil nogometno pravico na otoškem derbiju

Na 36 tekmi SP bo najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić delil pravico v torek na otoškem dvoboju v bitki za Združeno kraljestvo in sicer spopad v skupini B med Walesom in Anglijo. Ob vzdolžnih črtah igrišča bosta z Mariborčanom, kot poroča uradna spletna stran NZS, še pomočnika sodnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrta sodnica bo Japonka Yoshimi Yamashita, v video sobi pa bosta glavna video sodnika Nemec Marco Fritz in njegov pomočnik Paolo Valeri iz Rima.

Torkov dvoboj bo odigran na stadionu Ahmad Bin Ali, kjer domuje katarski prvak Al Rayyan v Dohi (40.000 sedežev), žoga pa bo krenila s sredine igrišča ob 20. uri po srednjeevropskem času.