Vzpon zvezd: Igralci, ki so najbolj presenetili na SP v Katarju

Svetovno prvenstvo v Katarju se neusmiljeno bliža koncu. Ostali sta še dve tekmi in po nedeljskem finalu bomo vedeli, kdo bo nov svetovni prvak. Bo največja zvezda vseh zvezd Lionel Messi končno dosegel vrhunec svoje kariere ali bo njegove načrte še drugič v štirih letih uničil njegov klubski soigralec Kylian Mbappe? Dan pred tekmo za tretje mesto med Hrvaško in Marokom je dober čas za seznam igralcev, katerih imena mogoče niso tako zveneča, ampak so po predstavah v Katarju povprečnemu ljubitelju nogometa veliko bolj znana, kot so bila pred mesecem dni.

Dominik Livaković Začnimo pri naših sosedih. V našem prostoru je hrvaški vratar, ki trenutno nastopa za Dinamo iz Zagreba, znan že nekaj časa. V zavest svetovne nogometne javnosti pa se je zapisal predvsem po odličnih obrambah med izvajanjem enajstmetrovk proti Japonski v osmini finala. Pred štirimi leti v Rusiji je bil del reprezentance, ki je svojo pot končala v finalu, vendar na igrišču ni zaigral, saj je s klopi spremljal odlične predstave Danijela Subašića. Po odličnih igrah na letošnjem prvenstvu bo januarja ali poleti po vsej verjetnosti prvič prestopil v klub izven Zagreba, saj je 27-letnik do zdaj branil barve NK Zagreba in Dinama. Trenutno ga najbolj povezujejo z münchenskim Bayernom, kjer je prvi vratar Manuel Neuer zaradi zloma noge že zaključil sezono.

icon-expand Dominik Livaković je bil junak Hrvaške po zmagi po enajstmetrovkah proti Japonski FOTO: AP

Joško Gvardiol Livakovićev rojak Joško Gvardiol je Dinamo zapustil pred lansko sezono in prestopil v Leipzig, kjer njegovi odlični nastopi že nekaj časa napovedujejo prestop v enega evropskih velikanov. Vrednost osrednjega branilca na Transfermarktu je porasla že na vrtoglavih 60 milijonov evrov, kar je razumljivo, saj je bil Gvardiol, kljub prisotnosti Luke Modrića, Matea Kovačića in Marcela Brožovića, na letošnjem prvenstvu nesporno najboljši posameznik reprezentance, ki je premagala Brazilijo in se uvrstila v svoj drugi zaporedni polfinale SP. Že nekaj časa se govori o njegovem morebitnem prestopu v Chelsea, po njegovih igrah v Katarju pa so Londončani dobili bogato konkurenco.

Ritsu Doan Japonska je bila poleg Maroka eno najprijetnejših presenečenj v Katarju. Prvo ime samurajev je bil "japonski Messi". Njegova reprezentanca je sicer izgubila obe tekmi, ki ju je igralec Freiburga začel, ampak svoji najboljši predstavi na prvenstvu je hitri krilni igralec pokazal proti najbolj zvenečima nasprotnika. Proti Nemčiji in Španiji je Doan v igro vstopil s klopi in obakrat zabil izenačujoči gol in Japonsko popeljal do dveh zgodovinskih zmag ter uvrstitve v osmino finala. Njegova trenutna vrednost na Transfermarktu je solidnih 12 milijonov evrov in nikoli ni bila višja. Vsak klub, ki v času petih zamenjav potrebuje igralce, ki lahko v kratkem času spremenijo potek tekme, bi se po njegovih predstavah na največjem odru moral zanimati za nakup hitrega in odločnega Japonca. Yassine 'Bono' Bounou Prišel je čas za Maročane. Čeprav je bil pred 31 leti rojen v Kanadi, se je Yassine Bounou odločil, da bo branil barve svojih prednikov in po uspehu v Katarju je jasno, da je bila njegova odločitev pravilna. Igralec Seville, ki je za španski klub po prestopu leta 2019 zaigral že na 120 tekmah, je na letošnjem prvenstvu zgolj dvema nasprotnikoma dovolil, da ga premagata. 'Bono' ni prvič blestel na pokalnem tekmovanju, saj je leta 2020 odigral ključno vlogo pri zmagi Seville v Ligi Evropa. Pri 31 letih starosti ni ravno najmlajši, ampak v "vratarskih" letih je dočakal svoj vrhunec in Sevilla ni nikoli kazala zadržkov, ko je bilo treba za visok znesek prodati igralca, ki je požel veliko zanimanja med evropskimi velikani.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Azzedine Ounahi "Moj bog, od kod je prišel ta tip? Številka osem me je prijetno presenetila. Njegovega imena se ne spomnim, se opravičujem," je po porazu Španije proti Maroku po enajstmetrovkah dejal zdaj že nekdanji španski selektor Luis Enrique. Govoril je o vezistu Angersa Azzedinu Ounahiju, ki je proti Špancem odtekel zavidanja vrednih 14,7 kilometra. V zmagi proti Portugalski je med igralci Maroka največkrat (3) uspešno preigral nasprotnike in jim ukradel žogo (7). Skupaj s partnerjem v zvezni vrsti Sofyanom Amrabatom je bil Ounahi na tem prvenstvu izjemno impresiven in zdaj igralca zadnjeuvrščenega moštva v francoskem prvenstvu celo povezujejo z januarskim prestopom v Barcelono.

icon-expand Azzedine Ounahi FOTO: AP

Goncalo Ramos Igralec, ki je zamenjal velikega Cristiana Ronalda v začetni enajsterici na tekmi osmine finala proti Švici. Pogumno odločitev zdaj nekdanjega selektorja Portugalske Fernanda Santosa je napadalec Benfice več kot upravičil s tremi zadetki na poti do prepričljive zmage 6:1 proti Švicarjem. To je bil šele njegov četrti nastop v reprezentančnem dresu. Pri 21 letih je produkt Benficine slovite tovarne talentov s 14 goli na 21 tekmah v letošnji sezoni že pred prvenstvom opozarjal nase. Po odlični predstavi napadalca v osmini finala SP se je seznam njegovih občudovalcev med velikimi evropskimi klubi občutno podaljšal. Enzo Fernandez Še en nogometaš Benfice. Argentinec Enzo Fernandez je letošnje prvenstvo začel na klopi svoje reprezentance. To je zanj pravzaprav bila sreča v nesreči, saj njegovega imena ni umazal šokanten poraz proti Savdski Arabiji. Po zmagi Argentine proti Mehiki v drugem krogu je Fernandez tretjo tekmo začel od prve minute in v prvi enajsterici ostal vse do finala. Izjemno energičen in pogumen vezist je iz tekme v tekmo rastel in zdaj nekdanjega igralca River Plata številni poznavalci nogometa povezujejo z velikim prestopom. Najbolj glasne so govorice o odhodu v Liverpool, vendar je njegova odkupna klavzula pri portugalskem klubu izjemno visoka. Lizbonci naj bi za njegov odhodi iz kluba zahtevali krepkih 120 milijonov evrov.

icon-expand Enzo Fernandez in Josip Juranović FOTO: AP