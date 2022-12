Weghorst: "Razočaran sem nad nespoštljivimi besedami, ki mi jih je namenil Messi!"

Nizozemski igralec Wout Weghorst je pokomentiral dogajanje po četrtfinalnem obračunu, ko so po pravi drami na zelenici slavili Argentinci. Strelec dveh zadetkov za Nizozemce je bil priča zelo razburjenemu argentinskemu zvezdniku, čigar obnašanje ni bilo nič kaj zvezdniško. "Po tekmi sem mu želel stisniti roko, toda on je mojo roko odrinil in ni želel govoriti z mano. Sicer moje razumevanje španskega jezika ni precej dobro, toda lahko sem razbral, da so bile besede precej nespoštljive," je potarnal Nizozemec.

Četrtfinalni obračun med Nizozemci in Argentinci je postregel z veliko več dogajanja kot zgolj nogometno igro. Polfinalista so odločale 11-metrovke, strasti pa so bile že pred tem precej razgrete. Tudi po tekmi se je takšno obnašanje nekaterih nadaljevalo, v središču pozornosti pa je bil prav največji zvezdnik Argentine Lionel Messi. V mešani coni za novinarje se je spopad nadaljeval med nizozemskim napadalcem Weghorstom in Messijem. Nizozemec je dogodek opisal takole: "Zelo ga spoštujem kot nogometaša (Messija op. p.), ravno zaradi tega sem mu želel po tekmi stisniti roko. Mojo roko je odrinil na stran, sploh ni želel spregovoriti z mano. Kljub temu, da moja španščina ni tako dobra, mi je namenil kar precej nespoštljivih besed. Zaradi tega sem zelo razočaran," je dejal Nizozemec. To so bile besede napadalca, ki je dosegel dva gola za svojo ekipo (drugega v zadnji minuti podaljška), na koncu pa končal kot tragični junak. Kaj je bil povod za takšno reakcijo Argentinca, ni povsem znano, že dejstvo, da je bilo na tekmi podeljenih kar 18 rumenih kartonov, pa pove veliko o atmosferi, ki smo ji bili priča. Na drugi strani je bivši Messijev soigralec Sergio Aguero videl zgodbo precej drugače. Nekdanji napadalec Manchester Cityja je zatrdil, da je bil Weghorst tisti, ki se je prvi približal Messiju, ko sta se ekipi vračali v garderobe, in začel "razpravo" s precej visokim tonom.