Zabava (zadovoljnih) migrantov na SP v Katarju

Množica delavcev migrantov, večina iz Bangladeša, Indije, Nepala, Pakistana in Filipinov, je petkov prosti dan v Dohi izkoristila za druženje v posebni navijaški coni v azijskem predelu Dohe. Zabavali so se ob ogledu obračuna med Nizozemsko in Ekvadorjem, plesali ob njim ljubi glasbi, stran od trume turistov, luksuznih hotelov, (pre)drage hrane in pijače. V izjavah novinarjem so mnogi izrazili hvaležnost, da lahko živijo in delajo v Katarju.

"Nihče ni prišel sem pod prisilo ali zaradi ukaza kogarkoli. Prišli smo sem, da zaslužimo denar in pomagamo našim družinam za boljšo prihodnost. Zato smo tukaj vsekakor zadovoljni. Če ne bi bili, zakaj bi živeli tu?" se je spraševal delavec iz Nepala.