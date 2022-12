Zakaj se je Srbom 'zmešalo' ob Xhakinem slavju z dresom Jasharija?

Granit Xhaka, nogometaš Arsenala in kapetan švicarske reprezentance, je po rodu albanske krvi. Tokrat ob velikem zmagoslavju Švicarjev na odločilni tekmi za napredovanje v izločilne boje proti Srbiji ni, tako kot leta 2018, velike zmage slavili z gestikulacijo albanskega orla, a kljub temu je izzival in žalil. V drugem polčasu se je obrnil proti srbski klopi in se prijel za mednožje, kar je razbesnelo srbsko klop in kar nekaj posameznikov je želelo oditi na igrišče in obračunati s švicarskim kapetanom. A tudi Srbi pred, med in po tekmi niso bili "ovčke". Provokacije in tudi grožnje so se kopičile vse do končnice tekme, ko bi kmalu počilo ...

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Še pred nešportnim izpadom kapetana Švice Granita Xhake so tudi na srbski strani z neprimernimi gestikulacijami in tudi provokacijami netili ogenj, ki se na srečo ob koncu tekme ni razvil v še kaj hujšega. A kazalo je prav na to. "Xhaka in vice kapetan Xherdan Shaqiri tokrat nista gestikulirala albanskega orla, a sta kljub temu vsak trenutek izkoristila za provokacijo," pišejo srbski mediji, ki jih je še najbolj zmotilo to, da je Xhaka po koncu tekme veliko zmago slavil oblečen v dres Jasharija. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Xhaka je bil daleč najbolj provokativen. Vsak trenutek je izkoristil, da se pokaže v nešportni luči. Vrhunec pa je bil po tekmi, ko je slavil z dresom, na katerem je pisalo "Jashari". Ve se, da je bil Adem Jashari ustanovitelj in vodja Osvobodilne vojske Kosova, paravojaške albanske organizacije, ki se je v devetdesetih letih gverilsko borila proti Srbom. Znani so tudi vojni zločini proti civilistom," pišejo nekateri srbski mediji. Če je Adem Jashari za Srbe vojni zločinec, pa ga na Kosovu in v Albaniji povzdigujejo v junaka. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Leta 1998 so srbske sile ubila Jasharija. Ob tem so likvidirali tudi 56 članov njegove družine, med njimi osemnajst žensk in deset otrok. Po tem, ko je Kosovo razglasilo neodvisnost, je predsednik države Jasharija posthumno nagradil z najvišjim državnim priznanjem, medaljo Heroja Kosova," pa pišejo drugo plat medalje nekateri albanski mediji. A Granit Xhaka ni imel v mislih zgodovinske provokacije. Kot sam pravi, je bilo slavje vnaprej načrtovano in nikakor politično zaznamovano ... "Ne, prav nikakršnega političnega ozadja ni. To je moje sporočilo soigralcu Ardonu Jashariju. Prišel je v reprezentanco z dvajsetimi leti, podobno kot jaz, in skušam mu pomagati, da se vklopi v državno izbrano vrsto. Veliko časa sva skupaj. Prijatelja sva in njemu v čast sem nosil dres z njegovim imenom." Omenjeni nogometaš Ardon Jashari je mladi švicarski vezist, ki je prvič na velikem tekmovanju. Prav tako Albanec, ki pa prihaja iz Makedonije. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke