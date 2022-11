Zgodbe, ki jih piše življenje: Davies od begunskega taborišča do SP

Alphonso Davies se je rodil v begunskem taborišču v Gani in se nato v Kanadi posvetil nogometu. Pri tem je zanimivo, da za osnovni nacionalni šport v Kanadi še vedno velja hokej na ledu, a Davies se je tako kot številni mladi raje odločil za nogomet. Nogomet je po številu registriranih igralcev tudi že davno prehitel hokej. V državi je skoraj milijon registriranih nogometašev, hokejistov pa 606.000. Davies je četrti od šestih otrok v družini. Starša Debeah in Victoria Davies sta doma iz Monrovie, glavnega mesta Liberije, ki sta ga med drugo državljansko vojno zapustila skupaj z več kot 450.000 ljudmi.

Kanadčani, ki bodo delno gostili naslednje SP, so prvenstvo v Katarju odprli s tekmo proti Belgijcem in bili najmanj enakovredni ...

"To so bili težki časi. Poslušal sem vse te zgodbe in želel ustvariti boljše pogoje za družino," se zatočišča v Gani, kjer si je delil usodo z 12.000 begunci, spominja nogometaš. Leta 2005 se je ponudila priložnost za odhod v Kanado. Nastanili so se v Edmontonu, leta 2017 pa je Davies prejel tudi kanadsko državljanstvo. Še isti dan je zaigral na reprezentančni tekmi proti Curacau. "Mulec, rojen v begunskem taborišču, ki mu ne bi smelo uspeti. Ampak vseeno gremo na svetovno prvenstvo. Na pustite nikomur, da vam reče, da so vaše sanje nerealne. Sanjajte naprej," pa je letos vsem navijačem sporočil nogometaš.