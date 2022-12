Zmanjkalo presežnikov za prvega moža gavčev? 'Vesoljec po imenu Messi'

Lionel Messi je z golom in podajo popeljal reprezentanco Argentine v finale svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju. Svetovni mediji se klanjajo igri 35-letnega zvezdnika iz Rosaria. "Genialnost Messija je Argentino pripeljala v finale SP," je zapisal britanski The Guardian. V Argentini se stopnjuje nogometna mrzlica pred finalom, ko bodo po letu 1978 in 1986 lovili svoj tretji naslov na mundialu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi argentinski mediji v ospredje postavljajo Lionela Messija in poročajo o nogometni mrzlici pred finalom. Osrednji argentinski časnik La Nacion piše, "da je Messi dvignil glavo, pogledal na uro in ustavil čas. S potrpljenjem, odrekanjem in zbranostjo je nacionalna selekcija premagala Hrvaško s 3:0. Kapetan se je podredil ekipi in poskrbel za čudovit zadetek." Časnik Clarin iz Buenos Airesa navaja, da je Argentina zdaj korak stran od večnosti. Hvali Messija in ostale argentinske igralce ter dodaja, da je nacionalni letalski prevoznik Aerolineas Argentinas v manj kot pol ure po koncu polfinala že razprodal prvi čarterski let v Katar.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Nogometna evforija je dokončno zajela Argentino. Država je na nogah. Ulice Buenos Airesa in drugih mest je preplavilo milijone ljudi v dresih nogometne reprezentance," poroča argentinska državna televizija. Lionel Messi je postal najboljši strelec argentinske reprezentance na svetovnih prvenstvih. Čeprav je sam po tekmi novinarjem dejal, da to ni bila njegova najboljša predstava, so svetovni mediji navdušeni nad potezami, ki jih je pokazal v prvem polfinalu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pohvalili so ga celo mediji iz prestolnice Španije, dežele, kjer je Messi preživel večino nogometne kariere. "Vesoljec po imenu Messi," piše madridski As, ki nadaljuje, da je argentinski superzvezdnik prikazal igro za legende. Podobno poroča tudi športni časnik Marca, sicer tradicionalno naklonjen Real Madridu. "Messi je brez dvoma številka 1 na svetu. Uganka je, kako je mogoče, da je pri 35 letih boljši, kot je bil pred desetimi leti, ko je v dresu Barcelone spravljal v obup nogometni svet," je zapisal poročevalec iz Katarja Ruben Jimenez.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Brazilski mediji o preboju večnega tekmeca v finale, potem ko je njihova reprezentanca izpadla v četrtfinalu prav proti Hrvaški, poročajo v drugem planu. O Globo se sprašuje, kaj je selektor Argentine Lionel Scaloni naredil bolje od zdaj že bivšega brazilskega trenerja Titeja, ter dodaja, da je Messi spet poskrbel za magijo. "Argentinska desetka je potrdila, da je to njegov zadnji mundial," so zapisali iz redakcije časnika v Riu de Janeiru. "Ekipa ga obožuje, on jim vrača s potezami za zgodovino. Argentina je zasluženo v finalu SP," pa piše Folha iz Sao Paula.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke