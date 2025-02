La Liga: Barcelona izkoristila spodrsljaj Madridčanov

23. krog španskega prvenstva je zaznamoval madridski derbi, ki je bil hkrati tudi obračun za prvo mesto lestvice La Lige. Trenutno vodilni Real Madrid in Atletico Madrid Jana Oblaka sta se na koncu razšla z neodločenem izidom 1:1. To so s pridom izkoristili Katalonci, ki so Sevilli nasuli kar štiri zadetke (4:1) in se z visoko zmago povsem približali prvouvrščenima moštvoma. Sedaj je na vrhu povsem zgoščeno, ekipe loči le po točka razlike, kar pomeni, da je boj za naslov prvaka povsem odprt. Vse zanimivosti s španskih zelenic in številne gole pa si lahko pogledate v spodnjem videu.