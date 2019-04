Juventus varčeval z močmi: poraz Torinčanov pri Kurtićevem Spalu

Massimiliano Allegri je v luči povratne tekme z Ajaxom spočil Cristiana Ronalda, Maria Mandžukića in Blaisa Matuidija. Juventus je namreč le korak oddaljen od naslova italijanskih prvakov, osmega zapored, tako so Italijani vse moči usmerili v elitno Ligo prvakov, kjer se jim naslov izmika že zadnjih nekaj let.