Spaletti po koncu sezone odhaja iz Neaplja, njegov naslednik Luis Enrique?

"Včasih se razidete tudi zaradi preveč ljubezni. Moram si vzeti nekaj časa za počitek, ker sem precej utrujen," je ta teden dejal Luciano Spalletti, potem ko je končal 33-letno sušo kluba iz Napolija in zahtevne navijače navduševal z nekaterimi najbolj razburljivimi nogometnimi igrami v Evropi.

Štiriinšestdesetletni italijanski strateg se je Napoliju pridružil pred dvema letoma, ko je na klopi zamenjal Gennara Gattusa . Po tem, ko je Napoli popeljal do tretjega scudetta, si bo Luciano Spalletti vzel enoletni premor.

Spalletti je povedal, da si mora vzeti enoletni premor od nogometa ter da se bo posvetil svojemu vinogradu v Toskani. Pred Napolijem je vodil milanski Inter (2017–2019), za katerega je igral slovenski vratar Samir Handanović. Pred tem je bil dvakrat trener Rome, bil je tudi na klopi Zenita iz Sankt Peterburga. Treniral je še Empoli, Sampdorio, Venezio, Udinese in Ancono.

Spalletti je z Napolijem prišel do največjega uspeha v karieri, saj je pred tem prvenstvo osvojil le pri ruskem Zenitu (2010, 2012). Kot poročajo v zadnjih dneh nekateri italijanski, španski in francoski mediji, pa je najverjetnejši glavni kandidat za Spalettijevega naslednika nekdanji strateg Barcelone in španske izbrane vrste Luis Enrique.