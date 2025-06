Spalettija odnesel prepričljiv poraz z Norveško: Želel sem dokončati delo

Spallettijev položaj se je zamajal po petkovem porazu Italije v kvalifikacijah, ko je Norveška slavila prepričljivo s 3:0. "Pogovorila sva se s predsednikom italijanske zveze in povedal mi je, da me bodo razrešili z mesta selektorja," je na današnji novinarski konferenci izbrane vrste dejal Luciano Spalletti.

"Nisem vesel. Glede na najin odnos nisem imel namena oditi. Še posebej, ko stvari ne stečejo, kot bi se želeli, bi raje ostal in dokončal delo. A so me odpustili in to moram sprejeti. To vlogo sem vedno videl kot tisto, v kateri služiš domovini, zato je prav, da potrpim," je še dodal selektor v odhodu.