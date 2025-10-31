Svetli način
Nogomet

Spalletti je novi trener Juventusa

Torino, 31. 10. 2025

S.V.
Luciano Spalletti je novi glavni trener Juventusa, ki se je razšel s hrvaškim strategom Igorjem Tudorjem. S klubom je podpisal pogodbo do 30. junija 2026.

Rojen v Certaldu v pokrajini Firence leta 1959 je Luciano Spalletti svojo trenersko pot začel pred 30 leti, potem ko je kot igralec med drugim nastopal za Spezio in Empoli. Prav v toskanskem klubu je začel trenersko kariero, osvojil pokal Serie C in moštvo popeljal v Serie A, s čimer se je uveljavil kot eden najbolj inovativnih trenerjev v Italiji.

V začetku 2000-ih je navdušil na klopi Udineseja, s katerim je trikrat zapored dosegel uvrstitev v evropska tekmovanja, v sezoni 2004/05 pa klub iz Vidma popeljal do prve uvrstitve v Ligo prvakov v zgodovini. Nato je prevzel Romo, kjer je v štirih sezonah osvojil dva pokalna naslova in italijanski superpokal.

Med letoma 2009 in 2014 je vodil Zenit iz Sankt Peterburga, s katerim je osvojil dva državna naslova, pokal in ruski superpokal. Po vrnitvi v Italijo je ponovno sedel na klop Rome, nato še Interja. Po sezoni 2022/23, ko je z Napolijem osvojil naslov italijanskega prvaka, je prevzel vodenje italijanske reprezentance, ki jo je vodil do junija letos.

