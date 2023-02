Spalletti otrokom: Zakaj niste v šoli? Tistih, ki ne razumejo, nočem v ekipi

Pred dnevi je na družbenih omrežjih zaokrožil video posnetek po koncu enega od Napolijevih treningov, ko je mlade navijače, ki so verjetno čakali na prihod svojih nogometnih junakov, prišel nagovorit trener Luciano Spalletti . Vprašal jih je, kaj počnejo tam, saj bi morali takrat biti v šolskih klopeh.

Otroci so mu odgovorili, da je šola odpadla zaradi stavke. Spalletti pa je imel v žepu hitro pripravljeno novo vprašanje, kdaj mislijo nadoknaditi zamujeno dopoldne. "Nikoli, nikoli," so si bili enotni otroci, nakar je eden dodal, da jih šola pač preprosto ne zanima.

Njegove besede so na družbenih omrežjih požele ogromno pozitivnih komentarjev. Sploh zato ker v času, ko se v nogometu pretakajo milijarde evrov, mladi nadobudni nogometaši vse prevečkrat pozabljajo na izobrazbo.

Spalletti pa je v tej sezoni ogromno pohval prejel tudi na račun predstav svojih varovancev, ki briljirajo tako v domačem prvenstvu kot v Ligi prvakov, kjer so v svoji skupini osvojili prvo mesto. Ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da do želenih rezultatov prihajajo z všečno in napadalno osredotočeno igro.