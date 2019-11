Španci in Italijani do visokih zmag

Španija in Švedska sta imeli v skupini F vstopnici za Euro že zagotovljeni, zadnjo nalogo pa so bolje opravili Španci. Romune so odpihnili s 5:0 (Fabian Ruiz, Gerard Moreno dva, Milkel Orayzabal), Romuni pa so si zabili še avtogol. Švedi so se Ferskih otokov lotili bolj ležerno, na koncu pa z zadetki Sebastiana Anderssona, Mattiasa Svanbergain Johna Guidettija slavili zanesljivo s 3:0. V zadnji tekmi skupine je Malta z 1:2 izgubila z Norveško.

ŠPA - ROM

Predzadnji dan kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 so nogometaši igrali osem tekem, nova potnika na EP pa sta Švica in Danska. Le v tej skupini še ni bilo znano, kdo se bo uvrstil na Euro, medtem ko so v skupinah F in J odločitve padle že pred zadnjim krogom. Italija je dosegla še deseto zmago, tokrat je kar z 9:1 odpravila Armenijo.

Do danes so se na prvenstvo že uvrstile Avstrija in Poljska iz slovenske predtekmovalne skupine, Belgija, Hrvaška, Češka, Anglija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska, Turčija in Ukrajina. Pred večernima tekmama v skupni D so bili v najboljšem položaju Danci, ki so imeli 15 točk, Švicarji eno manj, za Irce, ki so začeli z 12 točkami, pa bi se ob njihov zmagi morala z ugodnim izidom končati še druga tekma. Švica je proti Gibraltarju sama odločala o svoji usodi, zadoščal bi ji neodločen izid. Na začetku ni blestela, a na koncu v drugem polčasu dosegla pet golov ter slavila s 6:1. Po razpletu na drugi tekmi je skočila na prvo mesto.