Španci in Portugalci remizirali, Haaland zadel za zmago proti Srbom

Čehi so po zaslugi dveh zadetkov Jana Kuchte premagali Švicarje. Napadalec Lokomotiva iz Moskve je zadel v 11. in 58. minuti, vmes pa je izenačil Noak Okafor (44.).

V ligi B je bil poleg dveh tekem slovenske skupine na sporedu le še obračun v skupini 2 med Izraelom in Islandijo, ki sta remizirala z 2:2. Izraelci so povedli, nato pa so gosti prišli do preobrata, ko je v 53. minuti zadel Arnor Sigurdsson. Točko je domačim priigral Shon Weissman v 84. minuti.

V ligi C so bili obračuni v skupinah 2 in 4. V prvi je izbrana vrsta Kosova v gosteh premagala Ciper z 2:0, Grčija pa je v gosteh premagala Severno Irsko z zadetkom Anastasiosa Bakasetasa. V skupini C4 sta se Bolgarija in Severna Makedonija razšli brez zmagovalca z 1:1, Gruzija pa je s 4:0 premagala Gibraltar. V najnižjem rangu lige narodov je bila Estonija v skupini D2 pričakovano boljša od San Marina z 2:0.