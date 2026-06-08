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Nogomet

Španci lažje dihajo: Yamal bo nared za uvodno tekmo na SP

Ciudad de Mexico, 08. 06. 2026 08.26 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Lamine Yamal

Zvezdnik španskega nogometnega prvaka Barcelone Lamine Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v sezoni 2025/26, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je dodal selektor Luis de la Fuente, bo na voljo za nastop tudi mladi Nico Williams.

Tako Lamine Yamal kot Nico Williams (Athletic Bilbao) sta zaradi poškodb zadnje stegenske mišice izpustila konec klubske sezone, njuna skorajšnja vrnitev pa bo velika spodbuda za evropske prvake.

Pričakuje se, da bo tudi krilni igralec Osasune Victor Munoz pripravljen na uvodno tekmo Španije v Atlanti, čeprav nihče od trojice ni odpotoval v Mehiko na prijateljsko tekmo s Perujem, temveč so vsi trije ostali v pripravljalnem taboru v ZDA.

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"Žal nam je, da jih ni tukaj z nami, vendar jim je zdravniško in kondicijsko osebje svetovalo, naj ostanejo v ZDA," je dejal De la Fuente. "Vsi trije bi morali biti na voljo za naslednjo tekmo. Dobro okrevajo in jim gre zelo dobro," je dodal selektor.

Španija bo eden od favoritov na svetovnem prvenstvu v Kanadi, Mehiki in ZDA, komaj 18-letni Yamal pa bi lahko bil eden od največjih zvezdnikov tega mundiala. Po tekmi z Zelenortskimi otoki se bo Španija v skupinskem delu pomerila še s Savdsko Arabijo v Atlanti ter z Urugvajem v Guadalajari.

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KOMENTARJI2

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NoriSušan
08. 06. 2026 09.14
In penalppe se že trese ko ga Yamal še v deseto v treh letih pošola in pokaže da je samo nahajpan. Letos MVP pomoje njemu. Se je vidl na zadnji tekmi da je falil.
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+1
2 1
hojladri123
08. 06. 2026 09.53
Yamal še tudi poleg Evropskega in klubsko nekaj španskih lovorik nima kaj dosti za pokazat, medtem ko ronaldu manjka dejansko samo še svetovno...
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