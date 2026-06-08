Španci lažje dihajo: Yamal bo nared za uvodno tekmo na SP

Tako Lamine Yamal kot Nico Williams (Athletic Bilbao) sta zaradi poškodb zadnje stegenske mišice izpustila konec klubske sezone, njuna skorajšnja vrnitev pa bo velika spodbuda za evropske prvake.

Pričakuje se, da bo tudi krilni igralec Osasune Victor Munoz pripravljen na uvodno tekmo Španije v Atlanti, čeprav nihče od trojice ni odpotoval v Mehiko na prijateljsko tekmo s Perujem, temveč so vsi trije ostali v pripravljalnem taboru v ZDA.