Španci ne morejo verjeti: Jović v pol ure dosegel toliko golov kot na 32 tekmah za Real

"Očitno je, da se Jović v Frankfurtu počuti kot riba v vodi,"je le eden od komentarjev, ki jih je moč prebrati v španskih medijih, potem ko je Luka Jović uprizoril neverjeten povratek v Eintracht. V igro je vstopil kot rezervist, in sicer v 62. minuti tekme, nato pa z dvema goloma poskrbel za zmago nad Schalkejem (3:1). V vsega 28 minutah je vpisal dva gola, kar je toliko kot na 32 tekmah v dresu Reala. Zgovoren je tudi podatek, da je za prvi gol ob povratku v Eintracht, kjer si je v preteklosti z rednim zabijanjem tudi zaslužil interes evropskih velikanov, potreboval vsega deset minut. V svoji prvi epizodi pri Eintrachtu je zabil 36 golov, očitno pa je, da zbiranje zadetkov za frankfurtsko ekipo nadaljuje tudi ob povratku. V Madridu se Srb ni znašel, večkrat je polnil rumene medije zaradi dogajanja, povezanega s stvarmi zunaj igrišča, zato trener Zinedine Zidane nanj ni več računal. Predsednik kluba Florentino Perez se je odločil, da ga pošlje na posojo v Frankfurt, kjer je – sodeč po prvi tekmi – hitro našel samega sebe.

Rojenemu Mariborčanu se je smejalo

Če je Špancem odličen nastop Jovića vsaj malce šel v nos, so bili razumljivo precej bolj zadovoljni v taboru nemške ekipe, ki trenutno drži sedmo mesto na bundesligaški lestvici. Po tekmi se je smejalo športnemu direktorju Eintrachta Frediju Bobiču, sicer rojenemu v Mariboru, očetu Slovenca in materi Hrvatici. "Luka ni imel veliko stika z žogo, toda ko se je to zgodilo, je bil zelo učinkovit. Scenarij je bil napisan: kot v Hollywoodu. Ima nevsakdanjo kakovost in opazi se, da mu tukajšnji zrak dobro dene," je pojasnil Bobič. Ta je skušal najti razloge, zakaj se v Frankfurtu tako zelo dobro znajde. "Luka ima tu svoje ljudi, ki jih pozna, zato se tu počuti udobno," je pojasnil 49-letnik.

Anekdoto pred tekmo je po koncu obračuna povedal njegov soigralec Djibril Sow. "Pred obračunom sem Luko povprašal, koliko golov bo zabil. Odgovoril mi je, da če bo igral 15 minut, bo dal enega. Nato sem mu odvrnil, da bo moral zabiti dva, če bo igral pol ure. In to nalogo je izpolnil. Zasluži si, da mu kaj podarim v tem tednu," je po zmagi nad Schalkejem razlagal švicarski vezni igralec.

Tekma za navijače Eintrachta ni bila posebna le zaradi povratka Jovića, pač pa tudi zaradi slovesa kapetana Davida Abrahama. Argentinec je odigral zadnjo tekmo v dresu Eintrachta, seli se namreč v rodno Argentino, kjer bo oblekel dres Huracana.