Španci ogorčeni: 'Še en dokaz več, da je VAR absurdna reč'

Po večkratnem ogledu videoposnetka se zdi, da je bil francoski reprezentančni krilni napadalec (globoko) v prepovedanem položaju, a sodniška ekipa, na čelu z glavnim sodnikom Anthonyjem Taylorjem, je zadetek Kyliana Mbappeja priznala, kar je povsem vrglo iz tira kapetana španske izbrane vrste Sergia Busquetsa in soigralce.

"Sodnik Taylor nam je takoj hitel pojasnjevati, zakaj je bil zadetek priznan, toda še enkrat več se je izkazalo, da je VAR absurdna reč," je nekaj trenutkov po bolečem porazu dejal razočarani španski kapetan in v nadaljevanju razkril, kaj mu je povedal angleški delivec pravice. "Ker je naš branilec Eric Garcia želel odvzeti žogo, je to izničilo prepovedan položaj, saj naj bi se je v nadaljevanju akcije dotaknil. Ampak vse to je nelogično, saj jo je moj soigralec želel odvzeti, da ne bi prišla do Mbappeja, ki pa je bil v več kot očitnem prepovedanem položaju. Ta odločitev nima nobenega smisla," je še dodal Busquets.