Španci po zmagi nad Italijo v finalu s Hrvaško

Španci so imeli sicer več od igre, lepše priložnosti pa so imeli Italijani. Vseeno so se ti po napaki Leonarda Bonuccija znašli v zaostanku, potem ko je žogo v tretji minuti ukradel Yeremy Pino in zanesljivo premagal Gianluigija Donnarummo v italijanskih vratih.

Toda vodstvo Špancev ni trajalo dolgo. Že v deseti minuti je namreč slovenski sodnik Slavko Vinčić pokazal na belo piko po igranju z roko branilca Robina Le Normanda. Zanesljivo je enajstmetrovko izvedel Ciro Immobile. Italijani so drugič mrežo španskega vratarja Unaija Simona zatresli v 21. minuti, ko je po lepi podaji Jorginha zadel Davide Frattesi, a je bil slednji v prepovedanem položaju.