Španci polni hvale za Lewandowskega: 'Je najboljši napadalec na svetu'

Edini gol obračuna na Majorki je padel v 20. minuti, ko si je Robert Lewandowski z lepo finto varanja strela pripravil dovolj prostora za ugoden zaključek in je s svojo desnico poslal žogo tik ob levi vratnici domačega vratarja, ki je bil povsem nemočen. V nadaljevanju so nogometaši Mallorce pritiskali, a jim do zadetka za izenačenje ni uspelo priti in ostalo je pri šesti zmagi Barcelona na sedmi prvenstveni tekmi, s katero so Katalonci vsaj začasno skočili na vrh lestvice.

Komplimenti na račun nekdanjega nogometaša Borussie iz Dortmunda in Bayerna so deževali tudi v medijih. "Je najboljši napadalec na svetu. Dosega zadetke, osvaja lovorike in dobiva individualne nagrade. Če bo tako nadaljeval, bi mu lahko že po polovici sezone podelili Pichichija (nagrado za najboljšega strelca španskega prvenstva, op. a.). Njegov zadetek proti Mallorci je bil umetniško delo," so Poljakovo predstavo ocenili na spletni strani športnega dnevnika As.

Pri Mundu Deportivu so svojo nedeljsko naslovnico okrasili z velikim napisom "Letaldowski", kar bi lahko prevedli kot smrtonosni Lewandowski, ob tem pa dodali še: "Deveti gol poljske zvezde za novo zmago Barcelone, ki je začasno na prvem mestu." Pri Sportu so o minimalni zmagi Barce zapisali, da je bila posledica nove mojstrovine poljskega velemojstra.

Barcelona je po sedmih krogih še brez poraza in pri šestih zmagah. Z 19 točkami je vsaj začasno prevzela vodstvo, a bi jo lahko že v nedeljo prehitel Real Madrid, ki bo zvečer doma gostil Osasuno. Naslednja tekma Katalonce čaka v torek, in sicer bodo gostovali na stadionu Giuseppe Meazzi pri Interju v okviru tretjega kroga Lige prvakov. Prenos obračuna bo na Kanalu A in VOYO.