Španci poraženi na Švedskem, Italijanom remi

V skupini C so evropski prvaki Italijani le remizirali proti Bolgariji. Dvoboj so varovanci Roberta Mancinija začeli bolje, saj je v 16. minuti zadel Federico Chiesa, še pred koncem prvega polčasa pa je izenačil Atanas Ilijev. Do konca se izid ni več spremenil, Italija pa je ostala na vrhu skupine z desetimi točkami. Štiri manj ima Švica, a je odigrala le dve tekmi. Sledi Severna Irska s štirimi, potem ko je danes ugnala Litvo z 1:3.

V skupini I je Anglija zanesljivo opravila z Madžarsko. V Budimpešti je tekmeca strla v drugem polčasu. Za zmago so zadeli Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire in Declan Rice. V isti skupini je Poljska zanesljivo premagala Albanijo s 4:1, v dvoboju nogometnih malčkov pa je Andora premagala San Marino z 2:0.

V skupini E je po hitrem zaostanku Belgija zanesljivo ugnala Estonijo s 5:2. Dva zadetka je dosegel Romelu Lukaku, za Estonijo pa je bil v drugi minuti uspešen nogometaš Domžal Mattias Käit. V skupini E je minimalno zmago z 1:0 proti Belorusiji slavila Češka.

Nemci so se v skupini J strelsko mučili z Lihtenštajnom. V obeh polčasih je bil dovolj en zadetek kljub skupno kar 30 strelom proti vratom. Prvega je dosegel Timo Werner, drugega pa Leroy Sane. V tej skupini je Romunija v gosteh ugnala Islandijo z 2:0, Severna Makedonija in Armenija pa sta se razšli brez zadetkov.