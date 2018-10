Španci prepričani: Slovenci zamenjali selektorja zaradi kritik na račun Oblaka

"Odhod (Kavčiča, op. a.) se je zgodil nekaj ur po tem, ko je trener javno spregovoril o nestrinjanju z odločitvijo, da Jan Oblak ne prihaja na reprezentančne akcije v naslednjih mesecih, da bi si tako opomogel po težavah s poškodbami, ki ga pestijo, o tem pa sta se dogovorila igralec in Radenko Mijatović, predsednik zveze,"piše dnevnik AS.

Obtožbe o laganju ključne za odhod selektorja Kavčiča

Mijatović je na sredini novinarski konferenci NNC Brdo malce presenetljivo tudi razkril, da mu je Oblak v njunem pogovoru na štiri oči (s Kavčičem se Škofjeločan ni želel srečati niti pogovarjati prek SMS-sporočil in elektronske pošte) razkril, da ga je močno ujezil "način izbire kapetana". Spomnimo: Kavčič je kapetanski trak pred prvo tekmo v svojem mandatu v Celovcu zaupal Bojanu Jokiću.

"Selektor je tudi dejal, da je Oblak lagal, kar je bilo skupaj slabimi rezultati ključno za njegov odhod," poročanje slovenskih medijev navaja ASin citira tudi Kavčičeve izjave z novinarske konference po torkovi tekmi s Ciprom (1:1).

'Največji osebni poraz'

"Koga naj prosim? To je reprezentanca! Kaj naj ga vprašam? Ali boš igral za reprezentanco? Zakaj? Kakšno sporočilo to pošilja? Kaj s tem sporočamo drugim?"navajajo izjave sedmega selektorja slovenske izbrane vrste. "Po mojem mnenju nisem kriv, morda me ne bo več tu, a nisem kriv. Potrebujem ga, zelo ga potrebujemo, vsa vrata so še vedno odprta, tako tudi mora biti, a z ljudmi rad govorim na štiri oči, z vsemi, on pa z mano ne govori,"je Kavčičeve izjave prenesel AS.

OBLAK

"Jan ... Dobro, morda so ga tako zaslepili, poznam tega fanta od njegovega 16. leta. Kakšna žalost ... To je moj največji osebni poraz. Kljub temu o njem nisem govoril s predsednikom, povedali so mi, kaj je rekel. Nikoli nisem govoril in on je iz Madrida pošiljal laži, brez da bi govoril z mano. Nikoli nisem rekel česarkoli, ne bi imelo smisla. A še naprej pravim: Slovenija ga potrebuje, ne glede na vse."

To, da je vratarja obtožil laganja, je bila po mnenju madridskega časnika kaplja čez rob. Oblak medtem pridno trenira pred naslednjo tekmo v španskem prvenstvu v Villarrealu, kjer si je leta 2016 tudi poškodoval tolikokrat omenjeno ramo. Počival je dva meseca, nato pa od tedaj odigral skoraj vse tekme za rdeče-bele in reprezentanco, v kateri pa je zadnjo tekmo pred skorajda točno enim letom odigral v zaključku neuspešnih kvalifikacij za SP 2018 proti Škotski v Ljubljani (2:2).

OBLAK2