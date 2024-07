'Španci so igrali najlepši nogomet in so popolnoma zasluženo zmagali'

OGLAS

"Celotno prvenstvo je nekako kazalo, da bo Španija v finalu. Mogoče pred prvenstvom niso bili tako izraziti favoriti, ampak skozi tekme so pokazali, da so v izjemni formi. Mislim, da so igrali najlepši nogomet na prvenstvu in so popolnoma zasluženo zmagali," je dejal Žan Karničnik.

Slovenci so v skupinskem delu ponudili dober odpor proti finalistom z Otoka. Anglija na krilih zvezdnikov, kot so Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka in Phil Foden, ni uspela doseči zadetka proti borbeni Sloveniji. "Za nami vsemi je eno odlično prvenstvo. Mogoče je bila tista prva tekma, da smo nekako vse to preživeli in doživeli, ker precej igralcev sploh še ni izkusilo tako velikih tekem. Z vsako tekmo smo nekako rasli. Prav proti Angležem in Portugalcem smo pokazali, da se lahko kosamo z vsemi, če delujemo kot ekipa, in mislim, da je ravno to Angliji na koncu zmanjkalo," je razloge za poraz Angležev v finalu iskal celjski bočni branilec.

Slovenci po remiju z Anglijo in napredovanju v izločilne boje. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ob tem pa dodal: "Vemo, da imajo najboljše posameznike na svetu, ki igrajo v največjih klubih, ampak nekako se niso povezali, niso našli tistega, kar je mogoče našla Španija ali kakšna druga reprezentanca. Mislim, da je na koncu ravno to pretehtalo, da so bili Španci evropski prvaki." Dobre predstave Karničnika opazil tudi Luis Figo Nekdanji portugalski zvezdnik Luis Figo, ki sedaj deluje pod okriljem Uefe, je v pogovoru s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom Karničnika označil za fenomen, ki bi lahko mirno igral v Sportingu iz Lizbone. "Vsekakor je lepo videti, da tudi bivši igralci oziroma vsi ti, ki so še vedno vpleteni na Uefi ali Fifi, vidijo neko dobro delo, ne samo mene, ampak tudi celotne Slovenije. Pokazali smo se na evropskem zemljevidu," je besede Portugalca komentiral 29-letni Karničnik.

Veselje Žana Karničnika po golu za 1:0 proti Srbiji. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Predstave slovenskega reprezentanta so vsekakor opazili tudi tuji klubi, ki si želijo branilca zvabiti v svoje vrste. Toda Karničnik poudarja: "Zaenkrat sem še član Celja. So ljudje, ki delajo na tem področju. Če se bo ponudila priložnost, po dobri sezoni in nastopih na Euru, mogoče res pride tudi do prestopa, ampak mislim, da bodo to urejali klub in managerji, da bo za vse strani najboljše." Celjani z visoko prednostjo na torkovi povratni tekmi Celje je na uvodni evropski preizkušnji v gosteh z 0:5 odpravilo estonske prvake, a kljub temu grofje ne želijo ničesar prepustiti naključju.