Španci stežka strli žilave Slovake, Italija boljša od Romunije

Slovaška je bila na uvodni tekmi na domačem terenu blizu presenečenju. Španija je sicer po prvem polčasu vodila z 2:0, a so se gostitelji vrnili, z zadetkoma Samuela Kopaška in Tomaša Suslova pa do 53. minute izenačili. A so Španci nato vendarle odnesli poln izkupiček, za vse tri točke je z zadetkom v 90. minuti poskrbel Cesar Tarrega.

Francija in Portugalska sta se pomerili v osrednji tekmi skupine C, kjer sta obe favoritinji za napredovanje. V prvem delu so bili za odtenek boljši Portugalci, bližje golu pa Francozi, ki so v 29. minuti sprva dobili najstrožjo kazen. A po posredovanju Vara so mesto prekrška premaknili izven kazenskega prostora, po prostem strelu pa spremembe izida ni bilo. V nadaljevanju je bila igra precej taktična, brez izrazitih priložnosti, še najlepšo je imel v sodnikovem dodatku za Francijo Johann Lepenan, a se je izkazal vratar Samuel Soares.