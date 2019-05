Španci tudi v naslednji tekmi kvalifikacij brez selektorja Luisa Enriqueja

Pomočnik Luisa Enriqueja, njegov dolgoletni sodelavec Robert Moreno, bo tudi na prihajajočih tekmah kvalifikacij vodil člansko izbrano vrsto Španije. Moreno je na prvi tekmi v novi vlogi slavil zmago na Malti (2:0), po tekmi pa priznal, da je bil to njegov "najslabši dan kariere". Razlog so seveda Enriquejeve družinske težave, a vse od marca novih informacij o tem, kaj točno se dogaja, ni.

Pred naslednjima tekmama v gosteh na Ferskih otokih in s Švedsko doma je Španska nogometna zveza (RFEF) sporočila, da bo Moreno tudi tokrat nadomeščal selektorja, športni direktor reprezentance in nekdanji vratar Jose Molinapa je zatrdil, da "ni nikakršnih dvomov", da bo Enrique ostal na položaju.

Hvaležen medijem, ki spoštujejo trenerjevo zasebnost

"Selektor ni mogel priti sem zaradi enakih razlogov, zaradi katerih je izpustil zbor na Malti. Ne bo ga niti na zbora pred tekmama s Ferskimi otoki in Švedsko. Hvala vam za spoštovanje, ki ste ga izkazali v tej situaciji, ki jo preživlja selektor," je dejal Molina.

"Povedati vam želim, da zveza povsem zaupa Luisu Enriqueju. To zaupanje je medsebojno in ostaja živo. Z naše strani ni nikakršnih dvomov. Pričakujemo, da bomo lahko nanj računali še dolgo. To so težki trenutki in ima našo podporo ter zaupanje. Reprezentanco bo na dnevni ravni vodil njegov strokovni štab, s katerim je neprestano v kontaktu."

Povratek Cazorle, sveži obrazi Oyarzabal, Isco, Carvajal ...

Nekateri mediji so sicer poročali, da bi lahko Španija s septembrom dobila novega selektorja, potem ko sta predsednik zveze Luis Rubialesin Molina pred časom v Barceloni obiskala Enriqueja, a je Molina zavrnil tovrstna namigovanja. Na tokratnem seznamu sicer odmeva povratek izkušenega vezista Santija Cazorle (Villarreal), ki se v reprezentančno jato vrata po petih letih odsotnosti. S "furijo" je osvojil dva evropska naslova (2008 in 2012), pohod do naslova svetovnih prvakov v Južni Afriki (2010) pa je izpustil zaradi poškodbe gležnja.

"Novinec" je tudi napadalec Real Sociedada Mikel Oyarzabal, ki je za člansko izbrano vrsto sicer debitiral že pred slabimi tremi leti. V primerjavi s seznamom za uvodni tekmi kvalifikacij sta spet zraven člana Real Madrida, vezist Isco in bočni branilec Daniel Carvajal ter še en član Real Sociedada, branilec Diego Llorente. Prihaja tudi Celtinkapetan Iago Aspas, Enrique pa je s sodelavci prečrtal Sevillinega branilca Sergija Gomeza, bočnega branilca Paris Saint-Germaina Juana Bernata, Realovega vezista Daniela Ceballosa, vezista Real Betisa Sergia Canalesa, napadalca Getafeja Jaimeja Mato in napadalca bilbajskega Athletica Ikerja Muniaina. Kljub poškodbi, ki ga iz pogona drži od sredine aprila, je zraven tudi kapetan reprezentance in madridskega Reala Sergio Ramos.

FERŠPA

LESTVICA

Seznam španske nogometne reprezentance:

- vratarji:

De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau Lopez (Betis);

- branilci:

Carvajal (Real Madrid), Ramos (Real Madrid), Mario Hermoso (Espanyol), Diego Llorente (Real Sociedad), Inigo Martínez (Athletic Bilbao), Jordi Alba (Barcelona), Sergi Roberto (Barcelona), Gaya (Valencia), Jesus Navas (Sevilla);

- vezisti:

Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez (Atleico), Parejo (Valencia), Isco (Real Madrid), Fabian Ruiz (Napoli), Cazorla (Villarreal);

- napadalci:

Oyarzabal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta), Morata (Atletico).