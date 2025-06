Španci v izdihljajih tekme do zmage, Portugalci zlahka opravili s Poljaki

Nogometaši na evropskem prvenstvu do 21 let na Slovaškem so danes začeli tekme 2. kroga. Najvišjo zmago je dosegla Portugalska, ki je s 5:0 premagala Poljsko. Španija je šele po preobratu strla Romunijo z 2:1, Francija pa z golom v sodnikovem dodatku Gruzijo s 3:2. Slovenija bo proti Angliji drugo tekmo na prvenstvu igrala v nedeljo.

Portugalci niso imeli težav s Poljaki. V prvem polčasu so praktično vsako akcijo, s katero so prišli blizu poljskih vrat, tudi končali z zadetkom, še posebej učinkoviti so bili po protinapadih. Dva gola je dosegel Geovany Quenda.

Španci so v zaključku tekme ugnali Romunijo. FOTO: Profimedia icon-expand

Španija se je za drugo zmago na tekmovanju, potem ko je na prvi šele v 90. minuti premagala gostitelje, spet namučila, tokrat z Romunijo. Ta je povedla že v četrti minuti, Španija je v 26. zapravila enajstmetrovko. V končnici pa so Romuni drago plačali rdeč karton Vladislava Blanute. Le minuto pozneje je namreč Mikel Jauregizar izenačil, Roberto Jaen Fernandez pa je v 88. minuti poskrbel za popoln preobrat.

Italija je bila boljša od gostiteljev prvenstva. FOTO: Profimedia icon-expand

Slovaki so iskali prvo zmago, a je Italija spet zmagala z minimalnim izidom 1:0, edini gol je dosegel Cesare Casadei že v sedmi minuti.

Francozi slavili proti Gruzijcem. FOTO: Profimedia icon-expand

Francozi pa so igrali z Gruzijci, ki so EP začeli z zmago v prvem krogu. V soboto je Francijo v vodstvo popeljal Mathys Tel z bele točke v prvem delu, potem je Gruzija z zadetkoma v 76. in 84. minuti povedla, a je Francozom vsaj točko zagotovil Johann Lepenant v 89. minuti. Thierno Barry je nato v sodnikovem dodatku dosegel še en gol, ki pa po ogledu posnetka ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. A se Francozi niso predali, že v 12. minuti dodatka pa je nato Castello Lukeba dosegel zmagoviti zadetek, ta je po še enem dolgem ogledu posnetka le obveljal.

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se bo v nedeljo ob 18. uri v drugem krogu skupinskega dela v Nitri pomerila z angleškimi vrstniki. Izbranci selektorja Andreja Razdrha so prvo tekmo proti Nemčiji izgubili z 0:3 in so v zahtevnem položaju v skupini B. V primeru še enega poraza bi bili Slovenci že tako rekoč izločeni iz boja za nastop v četrtfinalu.