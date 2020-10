Španci z minimalno zmago nad Švicarji ohranili vodstvo v skupini

Španski nogometaši so v 3. krogu lige narodov na stadionu Alfredo di Stefano v Madridu premagali Švico z 1:0 in zadržali prvo mesto v skupini 4 v elitni ligi A. V tej skupini nastopajo tudi Nemci, ki so po dveh neodločenih izidih dosegli prvo zmago. Elf se je po zmagi na olimpijskem stadionu v Kijevu z 2:1 prebil na drugo mesto.

Za izbrance španskega selektorja Luisa Enriqueja je edini gol na tekmi na osrednjem objektu vadbenega centra madridskega Reala dosegel član Reala Sociedada Mikel Oyarzabalv 14. minuti. V ukrajinsko-nemškem obračunu v Kijevu so smetano pobrali izbranci gostujočega selektorja Joachima Löwa. Nemce je v vodstvo popeljal branilec Borussie iz Mönchengladbacha Matthias Ginter v 20. minuti, na 2:0 pa je povišal vezist Bayerna iz Münchna Leon Goretzkav 49. minuti. Končni izid na dvoboju je postavil Ruslan Malinovski po zadetku z 11-metrovke v 77. minuti. V skupini 1 Lige C sta bili danes prav tako odigrani obe srečanji. Črnogorci nadaljujejo s prepričljivimi predstavami, saj so na domači zelenici brez večjih težav z izidom 2:0 ugnali reprezentanco Azerbajdžana, medtem ko je na drugi tekmi prav tako doma z identičnih 2:0 Luksemburg premagal lanskega nasprotnika slovenske izbrane vrste Ciper. V skupini 1 Lige D sta se izbrani vrsti Andore in Malte razšli brez zmagovalke (0:0), v drugem obračunu skupine pa so domači Ferski otoki remizirali proti Latviji (1:1). V skupini 2 Lige D je moral Lihtenštajn na domači zelenici priznati premoč Gibraltarju, ki je slavil z minimalnih 0:1.